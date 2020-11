12. Uluslararası Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği Sanal Sergisi ziyarete açıldı

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin bu yıl 12’ncisini düzenlediği Uluslararası Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği’nin sergisi, pandemi dolayısıyla online olarak sanatseverlerle buluşuyor.

12. Uluslararası Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği’nin online sergisi hakkında görüşlerini dile getiren Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Rahmi Atalay şunları söyledi:

“Tarihsel mirasına sahip çıkan, geçmişini anlayıp özümseyerek geleceğe yön veren toplumlar, kültürel bağlamda daima daha zengin ve köklü bir medeniyet oluşturmuşlardır. ‘Gelin tanış olalım’ felsefesinin öncüsü Yunus Emre temalı kaligrafi ve tipografi etkinliği, geçtiğimiz 11 sene içerisinde sanatçı ve tasarımcıları, öğrencilerimizle bir araya getirme gibi önemli bir misyona sahip olup, uluslararası alanda takip edilen bir etkinlik haline gelmiştir. Her yıl ziyaretçiler ve sergi katılımcıları ile buluştuğumuz ‘Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği Yunus Emre Sergisi’ Covid-19 tedbirleri nedeniyle bu yıl sanal ortamda sanatseverler ile buluşuyor.”

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Başkanı Doç. Melike Taşçıoğlu ise “Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi’ etkinliği, 2009 yılından bu yana tasarımcıları, sanatçıları, öğrencileri ve yazıya gönül veren herkesi Eskişehir’de buluşturuyor. Her yıl Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen etkinlikte, konferans, çalıştay, sunum ve sergilerden oluşan çeşitli etkinlikler yer alıyor ve birbirinden değerli ulusal ve uluslararası sanatçılar ve tasarımcılar konuk ediliyor” dedi.

Almila Yıldırım, Behiye Aycan Erarslan, Bengisu Keleşoğlu, Berrin Yapar Ünal, Bilge Kınam, C. Kenan Temizel, Cemalettin Yıldız, Çağlar Okur, Çiğdem Demir, Dilek Erdoğan Aydın, Ebru S. Baranseli, Emel Koru, Eren Evin Kılıçkaya, Erhan Olcay, Fahri Deniz, Hasan Hoseinnejad, Hasip Pektaş, İpek Torun, Levent Uygungöz, Luca Barcellona, M. Erol Çopur, Mehtap Uygungöz, Melike Taşçıoğlu, Merve Ersan, Mustafa Eren, Namık Kemal Sarıkavak, Natalia Toropitsyna, Natasja Billiau, Nurgül Geçin Aksakal, Onur Kuran, Ömer Durmaz, Serdar Kipdemir, Sevgi Arı, Şirin Şengel, Tevfik Fikret Uçar, Tolga Girgin, Umut Altıntaş, Victoria Lopukhina, Vitalina Lopukhina, Yaşar Uslu, Yunus Ak, Yusuf Güven, Zeynep Özüm Ak ve Ziya Gökhan Apaydın’ın eserlerinin yer alacağı sergi, 9-20 Kasım 2020 tarihleri arasında http://kaligrafitipografi.anadolu.edu.tr/ web adresi üzerinden ziyaret edilebilecek.