12 yaşındaki raket Hande Aslanbaş, hayallerine tenis ile uzanıyor

Bursa tenisi son yıllardaki atılımlar ile birlikte yükselişe geçerken, henüz küçük yaştaki yetenekler de gösterdikleri performanslarla birlikte geleceklerine yönelik yeni kapılar açıyor. 5 yaşındayken tenis kortuna çıkan ve o günden beridir her hafta antrenmanlarını aralıksız sürdüren Yenigün Tenis Akademisi’nin sporcuları 12 yaşındaki ikiz kardeşler Defne ve Hande Aslanbaş, birlikte çalışmalarını sürdürürken, ikilinin bu uyumu başarıyı da getiriyor.

BİRİNCİ SIRADA TAMAMLADI

Son olarak 18 Mayıs-24 Mayıs tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenen TEB 12 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvası’nda mücadele eden Defne Aslanbaş, çıktığı maçlarda iyi bir performans sergileyerek birinci oldu. Böylelikle milli takım kapısını aralayan 12 yaşındaki yetenek, Türkiye’yi yurtdışında temsil etme hakkı kazandı. Gönül verdiği tenis branşıyla birlikte aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de de turnuvalara çıkacak Defne’nin hayali ise Wimbledon Tenis Turnuvası’nda oynayabilmek.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"