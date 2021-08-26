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12 yıl sonra bir ilk! Güiza detayı...

26.08.2021 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enner Valencia, 12 yıl sonra Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

12 yıl sonra bir ilk! Güiza detayı...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında, HJK Helsinki ile Fenerbahçe Finlandiya’nın başkenti Helsinki'deki Bolt Arena'da karşı karşıya geldi.

Süper Lig'in ilk haftasındaki Adana Demirspor karşılaşması ve HJK Helsinki ile İstanbul'da oynanan ilk maçta sakatlıktan ötürü forma giyemeyen Enner Valencia, müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Maça iyi başlayan Enner Valencia, 11 ve 14. ve 52. dakikalarda attığı gollerle Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 öne geçirdi. Süper Lig'in 2. haftasındaki Antalyaspor maçında da 1 gol atan Valencia, böylece Fenerbahçe formasıyla son 2 resmi maçında 4 gole ulaşmış oldu. Ayrıca, Ekvadorlu yıldızın son 2 maçta attığı 5 şutun 4'ü gol oldu.

OPTA verilerine göre Enner Valencia, Daniel Guiza'dan (Temmuz 2009 vs Honved) bu yana Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.


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F.Bahçe UEFA Avrupa Ligi'ndeF.Bahçe UEFA Avrupa Ligi'nde
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Enner Valencia
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