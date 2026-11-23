Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında sahasında oynayacağı Aston Villa karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Süper Lig’de Samsunspor karşısına milli arada yaşanan sakatlıklar nedeniyle rotasyonlu bir kadroyla çıkan sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Okan Buruk’un İngiliz temsilcisi karşısında ideal 11'ine dönmesi bekleniyor.

İLK 11 DEĞİŞİYOR

Samsunspor mücadelesinde bazı önemli isimleri dinlendirmeyi tercih eden Okan Buruk, Aston Villa karşılaşması öncesinde kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda özellikle savunma ve orta saha hattında dikkat çeken hamleler bekleniyor.

DAVINSON SANCHEZ GERİ DÖNÜYOR!

Samsunspor karşılaşmasında yedek kulübesinde oturan Davinson Sanchez’in Aston Villa mücadelesinde yeniden ilk 11'deki yerini alması bekleniyor. Kolombiyalı savunmacının dönüşüyle birlikte Samsunspor maçında stoperde görev yapan Wilfried Singo’nun sağ bek pozisyonuna geçeceği öğrenildi.

SARA YEDEĞE, LEMINA SAHAYA!

Okan Buruk’un bir diğer değişikliği ise orta sahada yapması bekleniyor. Samsunspor karşılaşmasında dinlendirilen Mario Lemina’nın Aston Villa karşısında ilk 11'e dönmesi planlanıyor.

Gabonlu futbolcunun, Gabriel Sara’nın yerine görev alması beklenirken, sarı-kırmızılıların İngiliz ekibi karşısında orta sahadaki fiziksel direncini artırmayı hedeflediği değerlendiriliyor.

Galatasaray’da kritik mücadele öncesinde gözler Okan Buruk’un vereceği son karara çevrildi.

SANE’YE SON ŞANS!

Galatasaray’ın yıldızı Osimhen bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Okan Buruk’un santraforda Barış Alper’e kanatta ise Leroy Sane’ye forma şansı vermesi bekleniyor. Taraftarın tepkisini alan Sane’ye bir şans daha verilecek.

MUHTEMEL 11

Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Toreira, Batrakov, Yunus, Sane, Barış Alper