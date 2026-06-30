12 yılda bir gelen fırsat kapısı açıldı: Kimler parlayacak?

Astrolog Ayça Koçak ile sohbetimizde en çok dikkatimi çeken nokta, Jüpiter'in 30 Haziran itibarıyla Aslan burcuna geçişine yüklenen anlamdan çok, bunun toplumsal karşılığının nasıl tarif edildiğiydi.

"SAHNEYE ÇIK VE KENDİNİ İFADE ET"

Koçak'a göre yaklaşık 13 ay sürecek bu gökyüzü hareketi, cesaret, görünürlük, yaratıcılık ve liderlik temalarını öne çıkaracak. Onun ifadesiyle evren, "Sahneye çık ve kendini ifade et" diyor.

Elbette bunu bilimsel bir veri olarak değil, astrolojinin kendi dili içinde yapılan bir okuma olarak değerlendirmek gerekiyor. Ancak ilginç olan, bu yorumların yalnızca bireysel hayatlarla sınırlı kalmaması.

Koçak, içerik üreticilerinden sanatçılara, girişimcilerden siyaset sahnesine kadar pek çok alanda yeni isimlerin öne çıkabileceğini düşünüyor. Kişisel markaların güçlenmesi, yaratıcılığın ekonomik değere dönüşmesi ve "eğlenirken üretmek" anlayışının daha fazla karşılık bulması, onun en dikkat çekici öngörüleri arasında.

EN ÇOK KİMLER ETKİLENECEK?

En çok kimlerin etkileneceği sorusuna ise oldukça net yanıt veriyor. Yükseleni, Güneşi ya da Ay burcu Aslan olanlar için bunun 12 yılda bir gelen önemli bir fırsat dönemi olabileceğini söyledi.

Bunun yanında Koç, Yay, Akrep, Yengeç ve Kova yükselenlerin de farklı alanlarda şanslı etkiler alacağını ifade etti.

EKONOMİDE NELER BEKLENİYOR?

Sohbetimizin ekonomi bölümünde ise gökyüzü bu kez finans başlığıyla buluştu.

Koçak, astrolojik göstergelerin altını desteklediğini, gümüşte kısa vadeli fırsatlar görülebileceğini, döviz tarafında ise temkinli olunması gerektiğini dile getirdi.

"Doların 2027 itibariyle düşme olasılığı dikkate alınmalı" dedi.

Savunma sanayi, havacılık ve yapay zeka alanlarının ön plana çıkabileceğini söylerken bunun bir yatırım tavsiyesi değil, yalnızca astrolojik eğilim yorumu olduğunun da özellikle altını çizdi.

Ancak sohbetin en çarpıcı bölümü belki de aynı güne denk gelen başka bir gökyüzü olayıydı.

30 HAZİRAN'DAKİ OĞLAK DOLUNAYI...

Uzman isime göre, bu yılın belki de en sert dolunaylarından biri. Aynı gün başlayan Merkür retrosuyla birlikte iletişim krizleri, geçmiş meselelerin yeniden gündeme gelmesi ve sorumluluk alanlarında zorlayıcı gelişmeler yaşanabileceğinden bahsedildi.

Özellikle Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarının bu süreçten daha yoğun etkilenebileceğini belirtti.

Sohbet boyunca üzerinde en çok durduğu konu ise aslında tek bir cümlede özetlenebilir:

"Korkudan değil, cesaretten hareket etmek."

Belki de bu yüzden röportajın sonunda söylediği söz aklımda kaldı.

"Kalbiniz ne diyorsa onu yapın."

Ama gökyüzüne bakmayanların bile zaman zaman kendine hatırlatması gereken bir soru değil mi?

Gerçekten istediğimiz hayat için sahneye çıkmaya hazır mıyız?