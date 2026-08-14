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Tadilat sırasında buldular! Duvardan servet çıktı

Belçika'da tadilat sırasında duvarın içine gizlenmiş çok sayıda altın bulundu. Altınların kime ait olduğu araştırılırken, olayın duyulması üzerine bölgeye define aramak isteyenler akın etti. İşte altının değeri...

Tadilat sırasında buldular! Duvardan servet çıktı

Belçika'nın Dendermonde kentinde tadilat sırasında bir binanın duvarına gizlenmiş yaklaşık 9 milyon avro değerinde altın bulundu.

Belçika basınındaki haberlere göre, Flaman Bölgesi'nde yer alan Dendermonde'de sosyal yardım kuruluşu CAW'a ait eski binada tadilat yapan işçiler, bodrum katındaki duvarı sökerken içine gizlenmiş bir sandık buldu.

İnşaat şirketi De Brand çalışanlarının açtığı sandıkta, çok sayıda altın külçe ve sikke bulundu. Daha sonra bina sahibi CAW ve kolluk kuvvetleri bilgilendirildi.

Tadilat sırasında buldular! Duvardan servet çıktı 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın polise bildirilmesi üzerine el konulan altınlar güvenli bir yere götürüldü.

Doğu Flandre Savcılığı da altınların kime ait olduğunu, binaya ne zaman ve kim tarafından saklandığını ve yasal yollarla elde edilip edilmediğini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

Tadilat sırasında buldular! Duvardan servet çıktı 2

9 MİLYON AVRO DEĞERİNDE

Yaklaşık 9 milyon avro değerindeki hazinenin nihai sahibinin kim olacağı henüz belirlenemedi.

Olayın duyulmasının ardından bölgeye altın aramak isteyen çok sayıda kişi geldi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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