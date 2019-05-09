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120 yıllık geçmişe sahip: Süt helvası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.05.2019 09:19 | Son Güncelleme

Anadolu'nun en özel tatları olan helvalar, özel günlerin olmazsa olmazlarındandır. Biz de bu Ramazan'a özel sizlere Osmanlı mutfağından gelen süt helvasının tarifini veriyoruz, buyursunlar.

120 yıllık geçmişe sahip: Süt helvası

Süt helvası gerek görüntüsü gerek tadıyla fırın sütlacı andırıyor ancak yapımı ona göre çok daha pratik ve ekonomik. İşte saray mutfağından günümüze uzanan süt helvasının tarifi;

Malzemeler:
4 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı un
1 litre tam yağlı süt
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilin
1 adet yumurta sarısı

Hazırlanışı:

Tereyağını tencerede eritin ve üzerine unu katarak rengi hafif bir şekilde değişene kadar kavurun.

Kavurma işlemini dikkatli yapmalısınız, aksi halde unu yakabilirsiniz. Rengin çok fazla değişmemesine dikkat edin.

Hafif rengi değişen una yavaş yavaş sütü ilave edin ve bu esnada hızlıca karıştırmayı unutmayın.

Homojen bir karışım elde ettiğinizde şekeri de ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırmaya devam edin. Bu esnada vanilini de karışıma ekleyin.

Karışım bir miktar koyulaştığında ocaktan alın. Helvanın ılımasını bekledikten sonra yumurta sarısını ilave edin ve hızlı bir şekilde karıştırın. Aman dikkat, yumurtanın bu esnada pişmemesi önemli.

Hazırladığınız tatlıyı fırın tepsisine alın ve önceden ısıtılmış 200 derece fırına verin. Üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

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