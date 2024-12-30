122 kiloydu resmen eridi! X Factor'e katılarak ünlenen Ferah Zeydan'ın değişimi şaşırttı

MYNET DETAY- X Faktör Star Işığı yarışması ile müzik dünyasında adını duyuran Ferah Zeydan, özellikle Sinan Akçıl ile yaptığı "Biri Bana Gelsin" ve "Şarttır" düetleriyle büyük ilgi görmüştü.

Yarışmaya katıldığı dönemde 122 kilo olan Zeydan, bu fiziksel durumu ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak zaman içinde büyük bir değişim yaşadı.

Zeydan, mide küçültme ameliyatı geçirdikten sonra hayatını köklü bir şekilde değiştirdi. Ameliyat sonrası hızlı bir şekilde kilo veren Ferah Zeydan, adeta bambaşka birine dönüştü.

Ferah Zeydan’ın geçirdiği bu büyük değişim, sosyal medyada ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Zeydan yazın spor yaptığı anları paylaşarak "E artık kilolar gittiğine göre merak ettiğim en ilginç sporları yapabilirim" demişti.

Eski halinden farklı bir imaj sergileyen Zeydan'a sosyal medya beğeni yağıyor.



Ferah Zeydan çeşitli yerlerde sahne almaya devam ederken takipçilerinden de "Çok iyisin", "Bu halin süper", "Çok cool" yorumları alıyor.

İsmini katıldığı yarışma programıyla duyuran Ferah Zeydan, 20 Şubat 1994 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Mersin’de bir çok amatör konser veren Ferah Zeydan, Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu.