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13. Antalya Kitap Fuarı 24 Kasım'da başlayacak

21.11.2023 14:13 | Son Güncelleme:
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Bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek Antalya Kitap Fuarı, 24 Kasım-3 Aralık'ta kitapseverleri, 263 yazarla buluşturacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kent merkezindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, fuarın, Cam Piramit Kongre Merkezi'nde önemli yazarları ağırlayacağını belirtti.

Fuarın ilkini Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde korsan kitap satışını önlemek amacıyla 2010'da yaptıklarını söyleyen Böcek, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında 13'üncü kitap fuarımızı 'Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılını birlikte yazıyoruz' sloganıyla gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da yine 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açacağımız fuarımızla Başöğretmenimiz Atatürk'ün devrim ve ilkeleri doğrultusunda gelecek nesilleri yetiştirmek için yoğun mesai harcayan öğretmenlerimizi onurlandırmak istedik. Fuarı onlara atfediyoruz. Bu yıl 263 yazarımızı, 204 ulusal ve uluslararası yayınevini ağırlayacağız. Yazarımız Ahmet Ümit onur konuğu olacaktır." diye konuştu.

Fuarda, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Ayşe Kulin, Barış Doster, Barış Terkoğlu, Feyza Altun, Pof. Dr. Celal Şengör, Cihat Yaycı, Ezo Sunal, İlker Başbuğ, İrfan Değirmenci, Yılmaz Özdil, İsmail Küçükkaya, Serhat Yabancı, Nurullah Genç, İnci Aral, Zeynep Oral ve Müfit Can Saçıntı gibi isimlerin yer alacağını dile getiren Böcek, kendisinin de iki kitabıyla okurseverlerle bir araya geleceğini kaydetti.

Başkan Böcek, fuara tüm Antalyalıları davet etti.

"ADAYLIKLA İLGİLİ AÇIKLAMAMI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NET YAPARIM"

Konuşmasının ardından gazetecilerin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına yönelik sorularını yanıtlayan Böcek, şunları söyledi:

"Suskunluğumuz asaletimizdendir. Zaman zaman seçim süreci yaklaştığında işine gelen gelmeyen, gönlünden adaylık geçiren arkadaşlar olabilir. Bunları çok görmüyorum. Adaylıkla ilgili açıklamamı önümüzdeki günlerde net yaparım. Aday adayı olan, olacak olan arkadaşların dürüstçe işlerini yapmalarını dilerim. Ben bugüne kadar Antalya'mızda 5 yıllık süreçte hep helalleştim. Beni seven, seçen insanları hiç mahcup etmedim. Seçim furyası bir taraftan gelinir gidilir, siyasi partiler, değişiklikler olabilir ama biz yerimizdeyiz. Ne gerekiyorsa önümüzdeki günlerde paylaşacağım"

Böcek, iptal edilen 60. Altın Portakal Film Festivali'nin yapılıp yapılmayacağı sorusuna da "Altın Portakal Film Festivali'ni her şeye rağmen yine de yapacağım. Hepsinin tarihlerini söyleyeceğim. Altın Portakal'a hiç emeği olmayan, sadece uluslararasını getiren, heykelciklerimizi siyaha boyayanlar, ayrıca kısa metraj, uzun metraj belgesel olmayan, sinema okulu olmayan bir yerden bugünlere getirmiş birisi olarak bütün engellemelere rağmen Antalya'da 60'ıncı Altın Portakal'ı nasip olursa Muhittin Böcek ve ekibi olarak yapacağız." yanıtını verdi.

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antalya Antalya Büyükşehir Belediyesi kitap fuar

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