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13 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, Kolonya Cumhuriyeti, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

13.07.2023 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Temmuz reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, Kolonya Cumhuriyeti, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 13 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, Kolonya Cumhuriyeti, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 13 Temmuz Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, Kolonya Cumhuriyeti, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 13 Temmuz Perşembe gününün reyting sonuçları...

13 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Temmuz Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
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GEÇEN HAFTANIN (6 TEMMUZ) REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Kendi Düşen Ağlamaz”, 2. sırada Fox’ta ekranlara gelen “Gülcemal”, 3. sırada ise TV8’de yayınlanan “MasterChef All Star” programı yer aldı.

AB’de 1. sırada “Kendi Düşen Ağlamaz”, 2. sırada “Ya Çok Seversen”, 3. sırada ise “MasterChef All Star” yer aldı.

Kanal D’nin yeni dizisi Ya Çok Seversen Total’de 5. sırada, AB’de 2. sırada, ABC’de ise 4. sırada yer aldı.

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