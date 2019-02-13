Mynet Trend

13 yaşında günde 1000 dolar kazanıyor! YouTube onlardan sorulur

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 13.02.2019 11:47 | Son Güncelleme

13 yaşındaki YouTube fenomeni Makenna Kelly, kendisine ait YouTube kanalı "Life with MaK" ile gündemde.

Business Insider'da yer alan habere göre, genç YouTuber, günde 1000 dolar kazanıyor.

13 yaşında günde 1000 dolar kazanıyor

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor.
'YouTuber' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile hatırı sayılır gelirler elde ediyor. 13 yaşındaki YouTube fenomeni Makenna Kelly de bunlardan biri.
1.3 milyon abonesi bulunan Makenna Kelly, gelirinin çoğunu YouTube ile olan anlaşması ve sponsorluk gelirinden elde ediyor.
Peki YouTube'un en çok kazanan kullanıcılarını tanıyor musunuz? İşte çektikleri videolar ile her yıl milyonlarca dolarlık gelirlerin sahibi olan o isimler... Lilly Singh: 10.5 milyon dolar
Smosh: 11 milyon dolar
Ryan ToysReview: 11 milyon dolar
Jake Paul: 11.5 milyon dolar
PewDiePie: 12 milyon dolar
Logan Paul: 12.5 milyon dolar
Markiplier: 12.5 milyon dolar
Dude Perfect: 14 milyon dolar
Evan Fong (VanossGaming): 15.5 milyon dolar
19 milyon takipçiye sahip olan YouTuber DanTDM (Dan Middleton) bu yıl 16.5 milyon dolar kazandı.
27 yaşındaki Dan Middleton ya da bilinen adı ile DanTDM, dünyanın en zengin YouTuber’ı olarak ilan edildi.
6 yıldır YouTube'a içerik üreten kullanıcının yaklaşık 3 binin üzerinde videosu bulunuyor.
YouTuber şu ana kadar yüklediği videolardan toplamda 11.5 milyarın üzerinde görüntülenme elde etti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
youtube Makenna Kelly kazanç fenomen

En Çok Okunan Trend Haberler

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Vatandaşın durumunu görünce konuşmasını yarıda kesti

Vatandaşın durumunu görünce konuşmasını yarıda kesti

Feribotta tecavüz dehşeti! İki kişiye direndi, arkadaşını aradı ve...

Feribotta tecavüz dehşeti! İki kişiye direndi, arkadaşını aradı ve...

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

Tanzim satışları marketleri böyle etkiledi! Ürünlere sınır geldi

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Vay arkadaş?''
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
The Handmaid’s Tale hayranlarına müjde! 3. sezon kareleri ve yayın tarihi duyuruldu

The Handmaid’s Tale'den heyecanlandıran gelişme! Belli oldu

Bir anda hayatımızın ortasına gelip çöktü! TikTok Türkiye’de 2018 yılında 28 milyon kez indirildi

Hayatımızın ortasına gelip çöktü! Türkiye'de TikTok çılgınlığı

14 Şubat yaklaşırken... Birbirinden garip hediyeler...

14 Şubat'ta sevgiliniz ofise böyle bir Eros gönderirse...

Ünlü isimlere tıpatıp benzeyen hayvanlar

Benzerlikleri karşısında şaşkınlıktan nutkunuz tutulacak!

Pazartesi sendromunu yok etme garantili! Twitter'a damga vuran haftanın en iyi 20 videosu

Pazartesi sendromunu yok etme garantili!

Tüm dünyaya servetlerini nasıl harcadıklarını gösteriyorlar!

Servetlerini bakın nasıl harcıyorlarmış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.