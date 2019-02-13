13 yaşında günde 1000 dolar kazanıyor! YouTube onlardan sorulur

Business Insider'da yer alan habere göre, genç YouTuber, günde 1000 dolar kazanıyor.

13 yaşında günde 1000 dolar kazanıyor

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor.

'YouTuber' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile hatırı sayılır gelirler elde ediyor. 13 yaşındaki YouTube fenomeni Makenna Kelly de bunlardan biri.

1.3 milyon abonesi bulunan Makenna Kelly, gelirinin çoğunu YouTube ile olan anlaşması ve sponsorluk gelirinden elde ediyor.

Peki YouTube'un en çok kazanan kullanıcılarını tanıyor musunuz? İşte çektikleri videolar ile her yıl milyonlarca dolarlık gelirlerin sahibi olan o isimler... Lilly Singh: 10.5 milyon dolar

Smosh: 11 milyon dolar

Ryan ToysReview: 11 milyon dolar

Jake Paul: 11.5 milyon dolar

PewDiePie: 12 milyon dolar

Logan Paul: 12.5 milyon dolar

Markiplier: 12.5 milyon dolar

Dude Perfect: 14 milyon dolar

Evan Fong (VanossGaming): 15.5 milyon dolar

19 milyon takipçiye sahip olan YouTuber DanTDM (Dan Middleton) bu yıl 16.5 milyon dolar kazandı.

27 yaşındaki Dan Middleton ya da bilinen adı ile DanTDM, dünyanın en zengin YouTuber’ı olarak ilan edildi.

6 yıldır YouTube'a içerik üreten kullanıcının yaklaşık 3 binin üzerinde videosu bulunuyor.