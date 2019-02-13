13 yaşında günde 1000 dolar kazanıyor! YouTube onlardan sorulur

Business Insider'da yer alan habere göre, genç YouTuber, günde 1000 dolar kazanıyor.
13 yaşında günde 1000 dolar kazanıyor
Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor.
'YouTuber' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile hatırı sayılır gelirler elde ediyor.
13 yaşındaki YouTube fenomeni Makenna Kelly de bunlardan biri.
1.3 milyon abonesi bulunan Makenna Kelly, gelirinin çoğunu YouTube ile olan anlaşması ve sponsorluk gelirinden elde ediyor.
Peki YouTube'un en çok kazanan kullanıcılarını tanıyor musunuz? İşte çektikleri videolar ile her yıl milyonlarca dolarlık gelirlerin sahibi olan o isimler...
Lilly Singh: 10.5 milyon dolar
Ryan ToysReview: 11 milyon dolar
Jake Paul: 11.5 milyon dolar
PewDiePie: 12 milyon dolar
Logan Paul: 12.5 milyon dolar
Markiplier: 12.5 milyon dolar
Dude Perfect: 14 milyon dolar
Evan Fong (VanossGaming): 15.5 milyon dolar
19 milyon takipçiye sahip olan YouTuber DanTDM (Dan Middleton) bu yıl 16.5 milyon dolar kazandı.
27 yaşındaki Dan Middleton ya da bilinen adı ile DanTDM, dünyanın en zengin YouTuber’ı olarak ilan edildi.
6 yıldır YouTube'a içerik üreten kullanıcının yaklaşık 3 binin üzerinde videosu bulunuyor.
YouTuber şu ana kadar yüklediği videolardan toplamda 11.5 milyarın üzerinde görüntülenme elde etti.
Okuyucu Yorumları 1 yorum