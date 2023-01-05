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13 yıl atıl kalan köy okulunda ders zili iki öğrenci ile yeniden çaldı

05.01.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Akpınar köyünde uzun yıllar kapalı kalan ilkokul, iki öğrencinin taşımalı eğitimden yararlanamaması üzerine öğretmen ve vatandaş iş birliğiyle onarılarak eğitime açıldı.

Giresun'da öğrenci servisi sıkıntısı nedeniyle okula gidemeyen iki öğrencinin eğitim alması için onarılan Akpınar Köyü İlkokulu'nda 13 yıl sonra tekrar eğitim verilmeye başlandı.

Yağlıdere ilçesine bağlı Akpınar köyü, ilçe merkezine 50 kilometre, bölgedeki en yakın okula ise 20 kilometre mesafede yer alıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan girişimlere rağmen köydeki iki öğrencinin en yakın okula taşınması için servis bulunamadı. Bunun üzerine 2009-2010 eğitim-öğretim yılı sonunda taşımalı eğitim uygulaması ile kapanan Akpınar Köyü İlkokulu'nun tekrardan açılmasına karar verildi.

Köy okulunun boyası ve gerekli tadilatı ilçedeki öğretmenler ve köydeki vatandaşlar tarafından yapılarak eğitime hazır hale getirildi. Sobası bir öğretmenin evinden getirilen köy okulu biri ikinci, biri de dördüncü sınıf öğrencisi ile eğitime başladı. Okulda bir süre sonra bir dördüncü sınıf öğrencisinin de misafir olarak eğitime katılmasıyla sayı üçe çıktı.

Köy yaşam merkezi olarak da faaliyet gösterecek okulda, köy halkı için kurslar düzenlenmesi de planlanıyor.

"ÖĞRENCİLERİMİZ YOL YORGUNLUĞUNDAN KURTULDU"

Yağlıdere İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Öztürk, AA muhabirine, hiçbir öğrencinin eğitimden mahrum kalmaması gerektiğini söyledi.

Köy okulunun 13 yıldır atıl olduğunu ve ihtiyaç üzerine okulun tadilatının çok kısa sürede gerçekleştiğini dile getiren Öztürk, emeği geçenlere teşekkür etti.

Öztürk, geçmiş yıllarda Akpınar köyünden bölgedeki en yakın okula taşımalı eğitim yapıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akpınar köyü ilçe merkezine 50 kilometre, en yakın okulumuza 20 kilometre mesafede. Tabii bu 20 kilometre virajlı yolların olduğu bir mesafe ve çocuklarımız yaklaşık 1,5 saat okula gidip geliyordu ama şu anda köy okulunun açılmasıyla öğrencilerimiz hem yol yorgunluğundan kurtuldu hem yoldaki zaman kaybını telafi etmiş oldu."

Okulda üç öğrenci olması dolayısıyla öğretmen ile öğrencilerin daha verimli zaman geçirdiğini dile getiren Öztürk, öğrencileri geleceğe daha iyi hazırlamak istediklerini ifade etti.

Akpınar köyü muhtarı Ayvaz Akgün ise okulun açılmasının köyde memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Dayanışma içerisinde okulumuzu açtık. Bu bizim çocukluğumuzun okulu, tekrar açılması bizi onurlandırdı." diye konuştu.

Çocuklarının eğitimi için kent merkezine göç eden ailelerin olduğunu kaydeden Akgün, "Sonbaharda erken gitmeyen aileler, gidene kadar çocuklarının buradaki okulda eğitim almasını sağlayabilirler. Baharda geldiklerinde de okul kapanana kadar çocukları burada eğitim alabilir." ifadelerini kullandı.

PINAR ÖĞRETMEN KÖYÜNDEKİ ÇOCUKLARI GELECEĞE HAZIRLIYOR

Okulun öğretmeni Pınar Köksaldı ise üniversite eğitiminin ardından köyüne ailesinin yanına döndüğünü söyledi.

Okulun açılmasıyla da ücretli öğretmenliğe başladığını anlatan Köksaldı, "Sabah öğrencilerden önce geliyorum, sobayı yakıyorum, saat 9.00'da öğrencilerimiz geliyor, 15.30'a kadar dersimizi işliyoruz. Üç öğrencim var, ders saatlerinde ve etkinlik saatlerinde verimli şekilde eğitim yapıyoruz." şeklinde konuştu.

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Giresun Yağlıdere öğrenci eğitim köy okulu

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