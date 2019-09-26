Mynet Trend

13 yıl önce sırra kadem basan zihinsel engelli Ahmet Çavuş Antalya'da bulundu!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 26.09.2019 10:00 | Son Güncelleme

Kayseri'de 13 yıl önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Ahmet Çavuş (51), Antalya'da, polisin kimlik kontrolü sırasında bulundu. Evden çıktıktan sonra geldiği Antalya'da önce sokaklarda ardından da sanayi sitesindeki dükkanlarda kaldığı ortaya çıkan Çavuş, yakınlarına teslim edilecek.

13 yıl önce sırra kadem basan zihinsel engelli Ahmet Çavuş Antalya'da bulundu!

Kayseri'de yaşayan Çavuş Ailesi'nin ortanca çocukları zihinsel engelli Ahmet Çavuş, 2006 yılında 38 yaşındayken, 'Geri döneceğim' diyerek evden çıktı. Ancak bir daha dönmedi.

TÜM ARAMALARA RAĞMEN BULUNAMADI

Kayıp ilanları dağıtarak ve teleziyon programlarına çıkarak oğullarını arayan aile, sonuç alamadı. Polis ve jandarma da tüm aramalara rağmen Çavuş'u bulamadı.

Aradan geçen sürede yatalak hale gelen anne Meral Çavuş, 4 yıl önce ise "Bize bakan büyük oğlum vardı vefat etti. Hasta olan kızımla beraber yaşıyorum, o da yürüyemiyor. Yürüyemediğim için bir yere gidemiyorum. Oğlum ölü mü sağ mı öğrenmek istiyorum" diyerek, yardım istedi.

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardımUyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

13 YILLIK BEKLEYİŞ SON BULDU

Ailenin 13 yıl süren bekleyişi dün akşam Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi'nde kimlik kontrolü yapan polis sayesinde mutlu sonla bitti. Motorize polis ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli, sadece soyadının 'Çavuş' olduğunu söyleyebildi. Polis de Asayiş Dairesi Başkanlığı'nın kayıp kişi kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede bulunan kişinin, 13 yıldır kayıp olan Ahmet Çavuş olduğu ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLA TEYİT EDİLDİ

Polis, Çavuş'un yakınlarının telefon numarasına ulaştı. Yapılan telefon görüşmesinin ardından Ahmet Çavuş'un fotoğrafı aileye gönderildi. Aile oğullarını teşhis etti. Ekipler, Çavuş'u polis merkezine götürürken, yakınları da Kayseri'den Antalya'ya geldi.

ÖNCE SOKAKLARDA SONRA SANAYİ SİTESİMDE KALMIŞ

Ahmet Çavuş'un, evden çıktıktan sonra Antalya'nın Kepez ilçesine geldiği, önce sokaklarda ardından da Akdeniz Sanayi Sitesi'ndeki dükkanlarda kaldığı belirlendi.

Kaynak: DHA

Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı! Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı!
8 bin TL'lik araca 11 bin TL'lik ceza! 8 bin TL'lik araca 11 bin TL'lik ceza!
Ölen sahibinin başından bir hafta ayrılmadıÖlen sahibinin başından bir hafta ayrılmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya ahmet çavuş Kayseri

En Çok Okunan Trend Haberler

Tuvalet bekçisi, müşterisinin boğazını kesti! Sebebi 'pes' dedirtti

Tuvalet bekçisi, müşterisinin boğazını kesti! Sebebi 'pes' dedirtti

Uyarı yapıldı! 5 yaşın altındaki çocuklar risk altında!

Uyarı yapıldı! 5 yaşın altındaki çocuklar risk altında!

'Kayıtta mısın? Çekin beni!' Sigara cezası yiyen sürücü öyle bir şey yaptı ki...

'Kayıtta mısın? Çekin beni!' Sigara cezası yiyen sürücü öyle bir şey yaptı ki...

Yataktan bomba deprem paylaşımı!

Yataktan bomba deprem paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Emine Bulut'un tek hayalini açıkladı

Emine Bulut'un tek hayalini açıkladı

Talat Bulut paylaşımına gelen yorumlara isyan etti! 'Bu ne çirkinliktir'

Talat Bulut paylaşımına gelen yorumlara isyan etti! 'Bu ne çirkinliktir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da 8 bin TL'lik araca 11 bin TL'lik ceza!

8 bin TL'lik araca 11 bin TL'lik ceza!

Ölen sahibinin başından bir hafta ayrılmadı

Ölen sahibinin başından bir hafta ayrılmadı

İstanbul'un son kabadayısı artık naralarını tatlıları için atıyor

İstanbul'un son kabadayısı! Hayatı Gabriella ile tanışınca değişti

Ankara'da taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

Ankara'da taşlı sopalı kavga

İmamın çocuklara izlettiği film isyan ettirdi! İnceleme başlatıldı

İmamın çocuklara izlettiği film isyan ettirdi! İnceleme başlatıldı

Balıkçıların balon balığı tedirginliği: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.