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14, 15, hatta 16 ay bekliyor! Bu alabalığın sırrı bakın neymiş

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Toros Dağları'nın kar sularıyla beslenen buz gibi kaynaklarında yetişen Çameli alabalığı, uzun üretim süresi ve kendine özgü lezzetiyle öne çıkıyor. Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde 14 ila 16 ayda yetiştirilen alabalıklar, soğuk sularda gelişmesi sayesinde sıkı et yapısıyla sofraların aranan lezzetleri arasında yer alıyor.

Denizli'nin doğa turizmi ve su ürünleri yetiştiriciliğinde öne çıkan Çameli ilçesinde, Toros Dağları'ndan gelen buz gibi kaynak sularında üretilen alabalıklar lezzeti ve kalitesiyle adından söz ettiriyor.

14, 15, hatta 16 ay bekliyor! Bu alabalığın sırrı bakın neymiş 1

İlçedeki üretimin kalbi konumundaki Elmalı Mahallesi, sahip olduğu doğal su kaynakları ve tesis sayısıyla Çameli'nin alabalık başkenti olarak öne çıkıyor.

BURADA YETİŞEN ALABALIĞIN LEZZET SIRRINI PAYLAŞTI

Çameli Alabalık Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı ve Elmalı Mahallesi Muhtarı Fatih Maden, bölgedeki alabalık üretiminin özelliklerini ve Çameli alabalığını diğer bölgelerden ayıran lezzet sırrını paylaştı.

Soğuk su ortamının balığın et kalitesini doğrudan etkilediğini vurgulayan Çameli Alabalık Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Fatih Maden, "Toros Dağları'ndaki kar sularından gelen soğuk sularda yetişen alabalığımız; ılıman bölgelere göre 8-9 ayda sofraya gelirken, Çameli'de 14, 15, 16 ayda yetişiyor. Soğuk suda uzun sürede yetiştiği için eti sıkı bedenli ve son derece lezzetli oluyor. Türkiye'nin her yerinde alabalık üretimi var ancak Çameli alabalığı doğal ve soğuk suda yetiştiği için buranın lezzetini hiçbir yer tutmaz" ifadelerini kullandı.

14, 15, hatta 16 ay bekliyor! Bu alabalığın sırrı bakın neymiş 2

"SON 10 YILDA BÜYÜK BİR ATAĞA GEÇTİK"

İlçede turizm ve üretimin eş zamanlı geliştiğine dikkat çeken Fatih Maden, Elmalı'nın üretimdeki stratejik konumuna ilişkin şunları söyledi: "Çameli Belediye Başkanımızın öncülüğünde turizm konusunda son 10 yılda büyük bir atağa geçtik. Turizm merkezimiz de şu anda ağırlıklı olarak Çameli ve Elmalı olarak öne çıkıyor. Özellikle Elmalı, alabalık üretiminin merkezi ve kalbi durumunda. Çameli'de bulunan yaklaşık 100 tesisten 60 tanesi Elmalı köyümüzde yer alıyor. Toros Dağları'ndan doğan Kanlıçay'ın köyümüzün ortasından geçmesi bizim için büyük bir avantaj sağlıyor. Bu durumun köyümüzün ekonomisine ve gelişimine katkısı oldukça fazla."

14, 15, hatta 16 ay bekliyor! Bu alabalığın sırrı bakın neymiş 3

Bölgede üretilen lezzetli alabalıklar, hem tesislerde yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuluyor hem de bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

14, 15, hatta 16 ay bekliyor! Bu alabalığın sırrı bakın neymiş 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Toroslar alabalık
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