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14 Haziran reyting sonuçları: Hangi dizi ya da program birinci oldu?

15.06.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maraşlı, Survivor, Şef Akademi, Aşkın Tarifi ve Kahraman Babam gibi dizi ve programlar 14 Haziran Pazartesi akşamı reytinglerde kıyasıya rekabet içine girdi. Total ve AB olarak ölçülen reyting sonuçları, bir sonraki günün sabah saatlerinden itibaren belli oluyor.

14 Haziran reyting sonuçları: Hangi dizi ya da program birinci oldu?

14 Haziran Pazartesi günü yayınlanan dizi, yarışma ve haber programları, izleyicinin ilgisine göre reytinglerde sıralanıyor. Dün akşam Kanal D'de Aşkın Tarifi, ATV'de Maraşlı, Show TV'de Kahraman Babam, Tv8'de Survivor, Star TV'de Kocan Kadar Konuş: Diriliş, TRT 1'de EURO 2020 İspanya-İsveç maçı ve FOX TV'de Şef Akademi gibi yapımlar, reytinglerde üst sıraları zorladı.

14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada ATV’de ekrana gelen “Maraşlı”, 2. sırada ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TRT1’de yayınlanan “İspanya-İsveç UEFA Euro 2020 Karşılaşması”, 2.sırada “Fox Ana Haber”, 3.sırada “Maraşlı” yer aldı.

Fox TV’de ilk bölümü ekrana gelen “Şef Akedemi Elemeler” Total’de 20. AB’de ise 8. Sırada yer aldı.

14 Haziran reyting sonuçları: Hangi dizi ya da program birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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