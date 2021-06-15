14 Haziran reyting sonuçları: Hangi dizi ya da program birinci oldu?

14 Haziran Pazartesi günü yayınlanan dizi, yarışma ve haber programları, izleyicinin ilgisine göre reytinglerde sıralanıyor. Dün akşam Kanal D'de Aşkın Tarifi, ATV'de Maraşlı, Show TV'de Kahraman Babam, Tv8'de Survivor, Star TV'de Kocan Kadar Konuş: Diriliş, TRT 1'de EURO 2020 İspanya-İsveç maçı ve FOX TV'de Şef Akademi gibi yapımlar, reytinglerde üst sıraları zorladı.

14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada ATV’de ekrana gelen “Maraşlı”, 2. sırada ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TRT1’de yayınlanan “İspanya-İsveç UEFA Euro 2020 Karşılaşması”, 2.sırada “Fox Ana Haber”, 3.sırada “Maraşlı” yer aldı.

Fox TV’de ilk bölümü ekrana gelen “Şef Akedemi Elemeler” Total’de 20. AB’de ise 8. Sırada yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



