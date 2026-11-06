Sosyal medya Osmaniye'deki kazayı konuşuyor: "Motosiklete yaya çarptı"

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralı ihlalleri dikkat çekti.

TRAFİK KAZALARININ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan KGYS görüntülerinde, ilçenin farklı noktalarında meydana gelen trafik kazaları yer aldı.

KAZALARDAKİ DİKKATSİZLİKLER GÖZE ÇARPTI

Kazaların büyük bölümünde sürücü hataları ve dikkatsizlik ön plana çıkarken, özellikle motosiklet sürücülerinin kask kullanmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

BİR KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ SOSYAL MEDYADA DEFALARCA PAYLAŞILDI

Öte yanan meydana gelen kazalardan biri sosyal medyada çok konuşuldu. Kazanın görüntüleri kullanıcılar tarafından paylaşıldı. Görüntülerde bir yayanın dikkatsiz şekilde yola atladığı ve o sırada geçen motosiklete çarptığı görüldü.

"MOTOSİKLETE YAYA ÇARPTI"

Bu kazanın görüntülerini paylaşan bazı hesapların ise 'Osmaniye'de bir motosiklete yaya çarptı' başlığını kullanması dikkatlerden kaçmadı.

Emniyet yetkilileri, benzer kazaların önüne geçilmesi için sürücüleri trafik kurallarına uymaları, hız ve dikkatsizlikten kaçınmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır