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Sosyal medya Osmaniye'deki kazayı konuşuyor: "Motosiklete yaya çarptı"

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen bazı trafik kazalarının görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı. Kazalarda sürücü hataları ve dikkatsizlik ön plana çıkarken; bir kaza sosyal medyada çok konuşuldu. Paylaşılan görüntülerde yayanın dikkatsiz bir şekilde yola çıktığı ve o sırada geçen motosiklete çarptığı görüldü. Bu anlar ise "Bir motosiklete yaya çarptı" başlığı ile paylaşıldı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kuralı ihlalleri dikkat çekti.

Sosyal medya Osmaniye deki kazayı konuşuyor: "Motosiklete yaya çarptı" 1

TRAFİK KAZALARININ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan KGYS görüntülerinde, ilçenin farklı noktalarında meydana gelen trafik kazaları yer aldı.

Sosyal medya Osmaniye deki kazayı konuşuyor: "Motosiklete yaya çarptı" 2

KAZALARDAKİ DİKKATSİZLİKLER GÖZE ÇARPTI

Kazaların büyük bölümünde sürücü hataları ve dikkatsizlik ön plana çıkarken, özellikle motosiklet sürücülerinin kask kullanmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Sosyal medya Osmaniye deki kazayı konuşuyor: "Motosiklete yaya çarptı" 3

BİR KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ SOSYAL MEDYADA DEFALARCA PAYLAŞILDI

Öte yanan meydana gelen kazalardan biri sosyal medyada çok konuşuldu. Kazanın görüntüleri kullanıcılar tarafından paylaşıldı. Görüntülerde bir yayanın dikkatsiz şekilde yola atladığı ve o sırada geçen motosiklete çarptığı görüldü.

Sosyal medya Osmaniye deki kazayı konuşuyor: "Motosiklete yaya çarptı" 4

"MOTOSİKLETE YAYA ÇARPTI"

Bu kazanın görüntülerini paylaşan bazı hesapların ise 'Osmaniye'de bir motosiklete yaya çarptı' başlığını kullanması dikkatlerden kaçmadı.

Emniyet yetkilileri, benzer kazaların önüne geçilmesi için sürücüleri trafik kurallarına uymaları, hız ve dikkatsizlikten kaçınmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye kaza
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