14 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

Total ve AB olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre izleyinin en çok ilgisini çeken dizi, film ya da program, sıralamada birinci oldu. Star TV'de Kazara Aşk, FOX TV'de Kefaret, TV8'de MasterChef Türkiye, Show TV'de Cam Tavanlar, ATV'de Şans Kapıyı Çalınca, Kanal D'de Transformers: Yenilenlerin İntikamı Star TV'de Küçük Esnaf gibi dizi, film ve programlar ekrana geldi.

14 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

14 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Sen Çal Kapımı”, 3.sırada “Fox Ana Haber”, TRT1’de ilk bölümü ekrana gelen “Mahrem” belgeseli 7. sırada yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Fox Ana Haber”, 3.sırada TRT1’de ilk bölümü ekrana gelen “Mahrem” belgeseli yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



