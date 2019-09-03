14'ünde evlenip, 29'unda terk edilen 5 çocuklu annenin azmi

Şükran Keskin, henüz çocuk yaşta 14 yaşındayken evlendi. 24 yaşına geldiğinde 5 çocuk annesi olan Şükran Keskin, daha sonra liseyi okumaya karar verdi. Keskin, liseyi açıktan bitirdikten sonra 27 yaşında üniversite sınavına girerek Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü'nü kazandı. Çocukları ilköğretim ve liseye giderken o üniversiteye devam eden Keskin, başka bir kadınla görüşmeye başlayan eşinden 29 yaşında ayrıldı. 5 çocuğuyla baş başa kalmasına rağmen eğitimine devam eden Keskin, hazırlık ile birlikte 5 yıllık bölümü başarıyla bitirdi. Azmiyle dikkat çeken Keskin, mezun olduktan sonra işportacılıktan tezgahtarlık ve sekreterliğe kadar birçok işte çalışarak, 2'si erkek, 3'ü kız 5 çocuğunu da üniversitede okuttu.

HAYALİNDEKİ OTOMOBİLİ ALDI

Şükran Keskin, bir süre sonra eski antika eşyaları toplamaya başladı. Topladığı eski eşyalar birikince satmaya karar veren Şükran Keskin, Ankara Kalesi'nin bulunduğu Kale Mahallesinde iş yeri açtı. Keskin, daha sonra yaratıcılığını da kullanarak 2 katlı iş yerini kafeye dönüştürdü. Keskin, şimdi burada hem kafe işletmeciliği yaparken, bir taraftan dekor olarak kullandığı antika ve eski eşyaları da satarak geçimini sağlıyor. Çocuk yaşta evlenip, tüm zorluklara rağmen çalışarak ve kendini geliştirerek ayakta kalan Keskin, azmiyle dikkat çekti. Keskin, kendi işinin patronu olduktan sonra hayalindeki otomobil de satın aldı.