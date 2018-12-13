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Genç futbolcu hayatını kaybetti!

FUTBOL HABERLERİ  | 13.12.2018 07:49 | Son Güncelleme

İngiliz Bedgrove Dynamos takımının 14 yaşındaki kalecisi Luca Campanaro, maç içinde rakip bir futbolcuyla çarpıştıktan hayatını kaybetti. Çarpışma sonra kalbi duran Campanaro, hayata döndürülemedi.

Genç futbolcu hayatını kaybetti!

14 yaşındaki kaleci, çarpışmanın ardından yere yığılırken hemen hastaneye kaldırıldı ancak duran kalbi tekrar çalıştırılamadı.

Campanaro'nun babası, ''İnanılmaz bir genç adamdı, dünya için çok büyük bir kayıp'' derken futbolcunun yakın arkadaşı Dave Garricks, ''Şok içindeyim. Hiçbir hayat 14 yaşında son bulmamalı'' sözlerini kullandı.

Luca Campanaro

Kulüpten yapılan açıklamada ise ''Futbolcumuzun hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle açıklıyoruz. Ailesinin bu zor zamanlarında yanında olacağız. Bu fantastik adam için maçlarımızda saygı duruşu yapacağız'' dendi. (Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Luca Campanaro Bedgrove Dynamos

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