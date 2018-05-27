14 yaşındaki Kayserisporlu Emre Demir PSG'nin kampına çağrıldı!

15 Ocak 2004 yılında Mersin'de dünyaya gelen Emre Demir, Mersin 1. Amatör Küme takımlarından Kuvayi Milliye'de oynarken, Kayserispor'a transfer oldu. Her yıl kendini geliştiren Emre Demir, Kayserispor'un alt yapısının da vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Geçtiğimiz aylarda, İspanya'nın dünya devi kulüplerinden Barcelona'nın antrenmanına davet edilen Emre Demir, bu seferde Fransa'nın ünlü futbol takımı Paris Saint-Germain'in Paris'te yapacağı kampa çağrıldı. Kayserspor Kulüp Başkanı Erol Bedir, Türkiye’de futbol ve futbolun alt yapısı konusunda her zaman içlerini acıtan bir şey olduğunu söyledi. Bedir, "Alt yapılarımızdan oyuncu çıkmıyor. Özellikle genç nüfusumuzun futbol oynayacak kapasite de olması ve genç nüfusumuzun olmasına ve ülkemiz de futbolun bu kadar sevilmesine rağmen bir türlü kendi içimizden oyuncu yetiştirip futbol arenasına sunamadık. Birkaç kulüp hariç, çok iyi çalışan kulüplerimiz olmasına rağmen altyapılar hep bir masraf kapısı veya mecburiyet olarak görüldü. Gerçek anlamda yarışmacı takımlarımıza veya milli takımlarımıza buralardan bir sunum yapamadık. Zaman zaman kendi karakteri ve iyi hocaların yetiştirmesiyle birazda şanslı olmalarının sonucu çıkan oyuncular oldu. Özellikle küçük yaşlarda 12-13 yaşları arasında çok iyi deyip de umut beslediğimiz oyunculardan da ileri ki dönemlerde kaybolanlarda oldu" ifadelerini kullandı.

"Emre'den umutluyuz" Emre Demir'i Türkiye'nin tanıdığını kaydeden Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, "Bu jenerasyon da 14-15 yaş grubunda Türkiye’nin 2 senedir tanımış olduğu Emre var. Biz Emre’den umutluyuz. O da kendinden umutlu. Futbol öyle bir hale geldi ki, siz dağın başında top oynuyor olsanız da iki taşı bir araya koyup da karşılıklı çift kale maç yaptığınız da eğer yetenekleriniz varsa sizi keşfediyorlar. İletişim çağında yeteneklerin gizli kalması mümkün değildir. Emre de bu manada hem kulübümüzün çalışmaları sonucu hem de özellikle kendi yetenekleri sonucunda bütün dünyada büyük kulüpler tarafından keşfedilmiş ve 'Türk futboluna kazandırabilir miyiz' diye üzerinde düşünülen bir isimdir.Geçtiğimiz yıllarda Barcelona çok ciddi bir şekilde ilgilendi. Bu yılda nasip olursa 4 günlüğüne bu ayın sonu itibariyle Paris Saint Germain takımına gidecektir. Kendi alt yapısı ve gençleriyle antrenman yapacaklar. Futbol sadece sahaya çıkılarak oynanan bir oyun değildir. Futbolun diğer katmanları olarak iletişim var. Bunları da orada görmüş olacaktır. Paris Saint Germain oyuncumuzla ilgili bir fikir sahibi olmuş olacaktır. Bizde buna müsaade ettik. Burada önemli olan Emre’nin oraya gidip bir şeyler görüp, fikir sahibi olmasıdır. İletişim adına ve Avrupa da ki kulüplerin adına alt yapı olarak oyuncuların oraya bakış açısı olarak bir şeyler öğrenip gelecektir. Emre zeki bir çocuktur. O 4 gün içerisinde alması gerekenleri alacaktır" şeklinde konuştu.