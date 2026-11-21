Galatasaray, Samsunspor'u 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de önemli bir galibiyete imza attı. Ancak karşılaşmanın ardından yaşanan bir gelişme, sarı-kırmızılılarda derbi öncesi gündeme oturdu.

OKAN BURUK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçının ardından kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu kartın ardından deneyimli çalıştırıcı, cezası nedeniyle önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde takımını kulübeden yönetemeyecek.

İddialara göre Okan Buruk, Ali Şansalan'ın elini sıkmadığı gerekçesiyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

GALATASARAY'DAN TARİHİ İÇ SAHA SERİSİ

İHA

Samsunspor karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle iç sahadaki yenilmezlik serisini 42 maça çıkaran Galatasaray, kulüp tarihinin rekorunu kırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte sahasında 34 galibiyet ve 8 beraberlik elde ederek önemli bir başarıya ulaştı.