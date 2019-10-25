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145 yıldır ayakta! Ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 25.10.2019 10:04 | Son Güncelleme

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Hacı köyü Köseretaşı Mahallesi'nde 145 yıl önce Gürcüler tarafından inşa edilen tarihi Köseretaşı Camisi, ziyaretçiler tarafından ilgi odağı olmaya aday.

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Osmanlı döneminde Osmanlı Meclis-i Mebusan I. ve III. Dönem Sinop Mebusluğu, TBMM açılışı sonrası Sinop ve Kastamonu milletvekilliği yapan Hasan Fehmi Tümerkan önderliğinde inşa edilen ve kesme taştan yapılan tarihi Köseretaşı Camisi'nin, iç yapısı değişse de,dış yapısındaki tarihi dokusunun bozulmamasından dolayı tarihi cami, gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

93 Harbi'nden sonra Türkeli ilçesine göç eden Gürcüler tarafından 1874 yılında inşa edilen tarihi cami,ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Gürcülerin geldiği o yıllarda en yakın caminin ilçeye bağlı Gündoğdu köyünde bulunmasından dolayı Hasan Fehmi Tümerkan'ın önderliğinde karar verilerek imece usulüyle yapılan tarihi cami, kültür turizmi açısından önemli bir eser. İlk yapıldığı zamanlarda ahşaptan yapılmış olan cami minaresi, zamanla yıpranması nedeniyle 15 yıl önce yıkılarak, betondan yapıldı.(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sinop cami

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