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15. Campus Cup Yelkenli Yarışları Marmaris'te başladı

20.04.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 15. Campus Cup Yelkenli Yarışları başladı.

Marmaris Körfezi'nde üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen yarışlarda, Bahçeşehir, Yaşar, Piri Reis, İTÜ, Koç, ODTÜ, Beykoz, Sabancı, Yıldız Teknik, İzmir Ekonomi ve Marmara üniversitelerinden 15 takımda 250 yelkenci mücadele ediyor.

Sabah ve öğlen olmak üzere iki yarışın yapıldığı ilk günde ekipler, IRC 1, IRC 2 ve IRC 3 sınıflarında mücadele verdi.

MIYC Başkanı Zafer Öznur, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerinin yarıştığı organizasyonda 3 günde 2'şer yarış planladıklarını, her sene aynı tarihlerde organize ettikleri yarışla gençlerin denize ve yelkene ilgisini artırmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

  1. Campus Cup, 21 Nisan'da final yarışlarıyla sona erecek.
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Anahtar Kelimeler:
Marmaris üniversite

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