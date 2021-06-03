"15. eTürkiye Ödülleri" sahiplerini buldu

Bakanlık olarak, ülke adına yüksek teknoloji ürünlerini yerli ve milli olarak üretmenin gururunu yaşadıklarını belirten Birinci, "Bu ödülleri şartlar ne olursa olsun insanımızı şifa olmaktan başka gayesi olmayan, mutfakta bizimle çalışan ekip arkadaşlarımız, sahada çalışan filyasyon ekiplerimiz ve özellikle bu süreçte hastalarımıza şifa dağıtırken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız adına, kısaca tüm sağlık ailesi adına almak istiyorum." dedi.

Törende konuşan, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Türkiye adına bu kadar kısa sürede geliştirilen uygulamanın gelinen teknolojik seviye açısından önemli olduğunu vurguladı.

Törende, Sağlık Bakanlığı, HES ile "Kamudan Vatandaşa En İyi Uygulama Ödülü", FİTAS ile de Enocta Özel Ödülü'nü aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile Türkiye Bilişim Vakfı'nın (TBV) "15. eTürkiye (eTR) Ödülleri", çevrim içi düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Birinci, ödülleri, TBV Genel Müdürü Başkanı Çağdaş Ergin ve Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı'ndan aldı.

Bu arada Sağlık Bakanlığı, daha önce "Kamudan Vatandaşa eHizmetler" kategorisinde, e-Nabız Sistemi ve Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) uygulamalarıyla da ödül almıştı.

- HES ve FİTAS uygulamaları

Açıklamada, Türkiye'de 11 Mart 2020'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinden bir ay sonra kullanıma sunulan HES mobil uygulamasının, vatandaşta virüs konusunda farkındalığın oluşmasına katkı sağladığı ifade edildi.

Bugüne kadar 71 milyon kez indirilen HES uygulamasından 73 milyon kişi tarafından 138 milyon HES kodu oluşturulduğu, 5 milyar 13 milyon kez HES kodu sorgulandığı ve bu sorgulamalarda toplu taşıma kullanan 151 bin riskli kişinin tespit edildiği belirtildi.

Uygulama üzerinden 318 bin kişinin filyasyon ekibi değerlendirme, 265 bin kişinin aile hekimi değerlendirme ve 900 bin kişinin ise aşı anketini doldurduğu bildirildi.

FİTAS uygulaması saha çalışmalarıyla yayılımın önlendiği, risk grubundaki kişilerin erken tanı ile tedavisine başlanabildiği ve salgın yayılım haritası çıkarıldığı belirtildi.