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15'inci yüzyıldan kalma! Tam 100 bin dolar değerinde

okan.akin okan.akin
HABER  | 13.06.2019 16:40 | Son Güncelleme

Kilis’te jandarma bir evde yaptığı aramada Ali Şir Nevai’ye ait 100 bin dolar değerinde 15’inci yüzyıldan kalma el yazması şiir kitabı ele geçirdi.

15'inci yüzyıldan kalma! Tam 100 bin dolar değerinde

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışma sonucu tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezinde T.A.’ya ait evde yapılan aramada, 15’inci yüzyıla ait el yazması şiir kitabı ele geçirildi. Özbek şair Ali Şir Nevai’ye ait olan ve piyasa değerinin 100 bin dolar olduğu tahmin edilen 378 sayfalık kitaba el koyan jandarma, T.A.’yı sorgulamak üzere Jandarma Komutanlığına götürdü.

kilis

ALİ ŞİR NEVAİ KİMDİR?

1441’de Herat’ta doğan ve Kaşgarlı Mahmut’tan sonra Türk diline en büyük hizmet eden kişi olarak tanınan Ali Şir Nevai, Muhakemet-ül Lügateyn adlı kitabında Türkçe ile Farsça’yı karşılaştırarak pek çok yerde Türkçe’nin üstünlüğünü savunmuştur. Ali Şir Nevai’nin dördü Türkçe, biri de Farsça olmak üzere beş ayrı divanı vardır. Beş mesnevisinden meydana gelen Hamse’si ile Türk edebiyatında ilk hamse yazan Ali Şir Nevai’nin divanlarından hariç 18 ayrı eseri daha vardır. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kilis Ali Şir Nevai

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
belki aile yadigarı
Sıkı arasınlar bunlardan daha çoğunu ve daha alalarını bulurlar oralarda. Dünya çapında tanınmış birçok din tarihçisi, teolog bilim adamı araşt.cının merdivenaltı tezgahlar yüzünden yok edilen, saklanan, kaybolan muhteşem tarih ve din hazinelerinin izini sürüp, hesabını tutmaktan beyni yanmış durumda.Bir çoğu kitaplarında bunlardan yakınıp adeta adres bile gösteriyorlar amma! ...Kültür Bak.lığımız geç kalınmış olsa da tarihi cami, kilise, medrese, vakıf vs.lerdeki henüz talan edilmemiş eski kıymetli el yazması tarih ve din kitaplarına el koyup, düzenli kayıt ve yasal muhafaza altına almalıdır.
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