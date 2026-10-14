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GTA 6 PC'ye ne zaman gelecek? Bu kez bekleyiş çok kısa olabilir

Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu GTA 6'nın PC sürümü için yeni bir tarih iddiası gündeme geldi. İddiaya göre oyun, konsol sürümünün çıkışından yalnızca birkaç ay sonra, 2027'nin ilk çeyreğinde PC oyuncularıyla buluşabilir.

GTA 6 PC'ye ne zaman gelecek? Bu kez bekleyiş çok kısa olabilir
Enes Çırtlık

Oyun dünyasının merakla beklediği Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hakkında PC oyuncularını sevindirebilecek yeni bilgiler ortaya çıktı. GamesBeat'in kaynaklarına dayandırdığı habere göre Rockstar Games, GTA 6'nın PC sürümünü 2027'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürmeyi planlıyor. Oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için belirlenen çıkış tarihi ise 19 Kasım 2026.

İddia doğru çıkarsa PC oyuncuları, GTA 6'ya erişmek için konsol sürümünün ardından yalnızca birkaç ay bekleyecek. Bu da serinin önceki oyunu GTA 5'e kıyasla çok daha kısa bir bekleme süresi anlamına geliyor.

GTA 6 PC ye ne zaman gelecek? Bu kez bekleyiş çok kısa olabilir 1

GTA 6'NIN KONSOL VE PC ÇIKIŞLARI ARASINDAKİ SÜRE GTA 5'E GÖRE ÇOK DAHA KISA OLABİLİR

Rockstar Games, GTA 5'i ilk olarak 17 Eylül 2013 tarihinde PlayStation 3 ve Xbox 360 için piyasaya sürmüştü. Oyunun PC sürümü ise Nisan 2015'te çıkmıştı. Dolayısıyla konsol ve PC sürümleri arasında yaklaşık 19 aylık bir süre bulunuyordu.

GamesBeat'in aktardığı yeni iddiaya göre GTA 6'da bu süre önemli ölçüde kısalabilir. Oyunun 19 Kasım 2026'daki konsol çıkışından sonra PC sürümünün 2027'nin ilk üç ayında gelebileceği belirtiliyor.

GTA 6 PC ye ne zaman gelecek? Bu kez bekleyiş çok kısa olabilir 2

GTA 6'nın piyasaya sürülmesi, diğer oyun geliştiricilerinin ve yayıncıların çıkış takvimlerini de etkiliyor. Bu şirketlerin çoğu, büyük bir hit olacağı ve pek çok oyuncunun ilgisini çekeceği neredeyse kesin görülen yapımla rekabete girmemek için bu sonbaharda oyunlarını GTA 6'dan uzak tuttu.

GTA 6 PC ye ne zaman gelecek? Bu kez bekleyiş çok kısa olabilir 3

Benzer bir tablonun PC sürümüyle birlikte 2027'nin başında da yaşanabileceği değerlendiriliyor. Bu dönemde piyasaya sürülmesi planlanan bazı oyunların, GTA 6'nın PC sürümüyle rekabetten kaçınmak amacıyla ertelenebileceği belirtiliyor.

Şu an itibarıyla 2027'nin ilk çeyreğinde çıkması planlanan yapımlar arasında Stranger Than Heaven, Metroid Ravenous, Until Dawn 2, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, God of War Laufey ve Fable bulunuyor.

GTA 6 PC ye ne zaman gelecek? Bu kez bekleyiş çok kısa olabilir 4

GTA 6'NIN ONLINE MODU DA 2027'DE GELEBİLİR

GTA 6'nın PC sürümüne ilişkin iddiaların yanı sıra oyunun online modunun ne zaman kullanıma sunulacağı da merak konusu. Rockstar Games, bu konuda sessizliğini koruyor.

Ancak Twitch CEO'su Dan Clancy, GTA 6'nın online modunun 2027 yılında kullanıma sunulacağını öne sürdü.
GTA 6 PC ye ne zaman gelecek? Bu kez bekleyiş çok kısa olabilir 5

GTA 5 için geliştirilen ve büyük ilgi gören rol yapma modlarının yalnızca PC platformunda kullanılabildiği biliniyor. Rockstar Games de kısa süre önce PC başlatıcısına GTA 5 için bir rol yapma seçeneği ekledi. Rockstar bu adımı, rol yapma sunucusu şirketi FiveM'in arkasındaki ekibi satın almasından üç yıl sonra attı.

Bu bilgiler, Rockstar Games'in GTA 6'nın çok oyunculu modunu açmak için PC sürümünü yayımlamayı bekliyor olabileceğini düşündürüyor.

Kaynak: Engadget

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