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  4. 15 saniyede servet kazanıyor! Fahriye Evcen kürklü pozlarıyla tartışma yarattı! Sosyal medyada yorum yağdı

15 saniyede servet kazanıyor! Fahriye Evcen kürklü pozlarıyla tartışma yarattı! Sosyal medyada yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.11.2024 09:33
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Son dönemde kazancı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Fahriye Evcen şimdi de tatil kareleri ile dikkat çekti. Strazburg'da kısa bir tatil yapan Evcen pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin kürklü pozları ise adeta tartışma yarattı.

15 saniyede servet kazanıyor! Fahriye Evcen kürklü pozlarıyla tartışma yarattı! Sosyal medyada yorum yağdı

"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışan ve zaman içerisinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti 2017 yılında dünyaevine girdi.

Mutlu evlilikleri ile örnek çiftlerden biri olan oyuncu çift 2019 yılında Karan ismini verdikleri oğullarını, 2023 yılında ise Kerem ismini verdikleri çocuklarını kucaklarına aldı.

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Şimdilerde kazançları ile gündemden düşmeyen ünlü çift Strazburg'da kısa bir tatile çıktı. Evcen tatil karelerini sosyal medya üzerinden peş peşe paylaştı.

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Ünlü çiftin baş başa çıktıkları tatilden Evcen'in kürklü pozları tartışma yarattı. Sosyal medyada gerçek olup olmadığı bilinmeyen kürke tepki gösterildi.

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Evcen'e 'o kürk gerçek değildir', 'gerçek olmadığını söyle' gibi yorumlar yapıldı.

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SOSYAL MEDYA KAZANÇLARI DUDAK UÇUKLATTI

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in sosyal medya kazancı ortaya çıktı. Ünlü çiftin bir post ve 15 saniyelik bir story için 2,5 milyon TL istediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
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