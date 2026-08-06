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Klip çekiminde tüfek kullanma operasyonu: Rapçi Keskin ve 3 kişi serbest bırakıldı

Samsun'da rapçi Yüşa Keskin'in klip çekiminde tüfek kullanıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda kendisi ile birlikte 4 kişi gözaltına alınarak gözaltına adliyeye sevk edildiler. 4 kişi daha sonra çıkardıkları mahkemece serbest bırakıldılar.

Klip çekiminde tüfek kullanma operasyonu: Rapçi Keskin ve 3 kişi serbest bırakıldı

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir klipte tüfek kullanıldığına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

Çalışmada rap müzik sanatçısı Rapci Keskin olarak tanınan Yüşa Keskin (27) ile motosikleti kullanan Doğukan Urkapı (26), motosiklette elinde tüfek bulunan Doğuş Karagül (26) ve klip çekimi için tüfeği temin ettiği öne sürülen Salihcan Özuygur (27), Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Klip çekiminde tüfek kullanma operasyonu: Rapçi Keskin ve 3 kişi serbest bırakıldı 1

Şüphelilerin, klip çekimlerinde tüfekle poz vererek suçu ve suçluyu övme ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işledikleri iddiasıyla haklarında işlem başlatıldı. Operasyonda 1 tüfek ele geçirildi.

Klip çekiminde tüfek kullanma operasyonu: Rapçi Keskin ve 3 kişi serbest bırakıldı 2

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Klip çekiminde tüfek kullanma operasyonu: Rapçi Keskin ve 3 kişi serbest bırakıldı 3

Rapçi Keskin'in Instagram hesabında yaklaşık 369 bin takipçisi bulunduğu öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Yüşa Keskin ile birlikte 4 kişi mahkemece serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun rapçi
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Rep konserlerine gidenleri Repcisi ile birlikte toplasalar ülkede uyuşturucu içen kalmaz...Gelecek nesil kurtulur
ayak takımları...
Allah akıl fikir versin gençlere ..
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