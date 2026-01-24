15 tatil ne zaman bitecek? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve veli, yarıyıl tatilinin bitiş tarihini ve okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre ikinci dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri netleşti.

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başladı. İki haftalık tatil sürecinin ardından öğrenciler için 15 tatil, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? 2. DÖNEM BAŞLANGIÇ TARİHİ

MEB takvimine göre ilkokul, ortaokul ve liselerde 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler bu tarihte ders başı yaparak eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönemde öğrencileri bir haftalık ara tatil daha bekliyor. Buna göre ara tatil, 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü tamamlanacak.

2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alacak ve yaz tatiline çıkacak.

