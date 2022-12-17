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15 tatil tarihi belli oldu mu, ne zaman başlayacak? Öğrenciler merakta! İşte 2022 2023 ara tatil tarihleri

17.12.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca öğrenci 15 tatil ne zaman başlayacağını merak ediyor. 15 tatil ne zaman başlayacak, kaç gün olacak sorularının cevapları pek çok kişi tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki öğrencilerin büyük heyecanla beklediği 15 tatil ne zaman başlayacak? Tatil kaç gün sürecek? İşte merak edilen ara tatil ile ilgili detaylar...

15 tatil tarihi belli oldu mu, ne zaman başlayacak? Öğrenciler merakta! İşte 2022 2023 ara tatil tarihleri

Ocak ayına yaklaşılmasıyla 15 tatilin ne zaman başlayacağı oldukça merak konusu oldu. 15 tatil 23 Ocak 2023'te başlayacak. 15 tatil öğrencilerin olduğu kadar ailelerin de oldukça ilgisini çekiyor. Tatil tarihine göre planlar yapılıyor. Peki 15 tatil, eski adıyla sömestr kaç gün olacak? Tatil, adını isminden alıyor. 15 gün sürecek olan tatilde kimi öğrenciler gezip dinlenecekken kimileri de ödevlerini bitirme telaşına düşecek.

15 tatil

KİMİ TATİLDE KİMİ ÖDEV BAŞINDA

23 Ocak 2023'e kaç gün kaldığı öğrenciler tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. Şu sıralar ''15 tatil ne zaman, 15 tatile ne kadar kaldı? '' soruları oldukça revaçta. Tatil tarihi yaklaştıkça kimi öğrenciler arkadaşlarından, öğretmenlerinden ayrıldığı için üzülüyor kimi öğrencilerin de içini ayrı bir sevin kaplıyor.

15 tatil ne zaman

23 Ocak 2023'te eğitim ve öğretime 15 gün tatil arası verilecek. Öğrencilerin heyecanla beklediği ara tatile 35 gün kaldı. 2 hafta dinlenecek olan öğrenciler tatilin keyfini çıkaracak.

17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.


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