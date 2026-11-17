Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) uygulamaya aldığı Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nde (OYSS) analiz ve raporlama aşaması da başladı. Yeni sistemle öğrencilerin hangi sorularda hata yaptığı, hangi derslerde ve öğrenme alanlarında eksik kaldığı ayrıntılı olarak ortaya çıkarılacak. Böylece öğrencilerin öğrenme haritaları oluşturularak eksik oldukları konulara yönelik destek ve telafi çalışmaları planlanacak.

Eğitim uzmanları, elde edilecek verilerin ilerleyen dönemde üniversiteye geçiş sisteminde de değişiklikleri gündeme getirebileceğini değerlendiriyor.

ÖĞRENCİLER DE VELİLER DE TAKİP EDEBİLECEK

OYSS kapsamında erişime açılan Analiz önünü ve Raporlama modülüyle sınav açabileceğini sonuçları soru, öğrenme çıktısı, değerlendiriyor. Öğrenci, sınıf ve şube bazında incelenebilecek. Öğretmenlerin e-Okul üzerinden puan girişlerini tamamlamasının ardından analiz ve geri bildirim raporları otomatik oluşturulacak.

Öğretmenler EBA üzerinden öğrencilerin başarı durumlarını, puan OZAY dağılımlarını ve soruların güçlük düzeylerini görebilecek. Hangi öğrencinin hangi konuda zorlandığı, hangi öğrenme çıktısında eksik kaldığı tespit edilerek buna göre adım atılabilecek. Öğrenci ve veliler de soru bazlı puanları ve öğrenme çıktılarındaki performansı takip edebilecek.

ORTAK SINAVLAR SONRASI YENİ MODELLER GELEBİLİR! YKS DEĞİŞECEK Mİ?

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Yeni sistemin ilerleyen dönemde üniversiteye geçiş tartışmalarına da farklı bir boyut kazandıra-bileceği değerlendiriliyor. Eğitim uzmanlarına göre öğrencilerin yıllara yayılan akademik performanslarının daha sağlıklı ve ölçülebilir verilerle takip edilmesi, üniversiteye geçişte yalnızca merkezî sınav puanının esas alındığı modelin dışında alternatiflerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Bu kapsamda sınavsız geçiş veya okul başarısının daha etkin değerlendirildiği modeller yeniden gündeme gelebilir.

Öte yandan OYSS ile elde edilecek verilerin, okullar arasındaki not verme farklılıkları nedeniyle eleştirilen Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP) daha objektif kriterlerle yeniden düzenlenmesine de katkı sunabileceği belirtiliyor.