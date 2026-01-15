EĞİTİM

15 tatilde yapılan en büyük hatayı açıkladı!

Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, sömestr tatilinin yalnızca dinlenme ya da ders tekrarına indirgenmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu sürecin çocuklarla bağ kurma ve ruhsal dengeyi yeniden sağlama dönemi olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Çocukların okula zihinsel ve duygusal olarak dinlenmiş şekilde dönmesinin önemine dikkat çeken Hamurcu, ailelere imkanları ölçüsünde çocuklarıyla nitelikli zaman geçirme çağrısında bulundu.

AİLELERE SÖMESTR ÇAĞRISI

Sömestr tatilinin dinlenme alanı gibi görülmesinin çok doğru olmadığını belirten Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, "Sömestr tatili aslında çocuklar için bir dinlenme alanı gibi görülüyor. Oysa sömestr tatili bir denge bulma alanıdır. Aileler, sömestrde çocuklar üzerinde geri kalma korkusu ve geç kalma korkusuyla bütün konuları tekrar ettirme ve ikinci döneme hazırlama kaygısına giriyorlar. Oysa burada çocukların yeniden ritim bulma üzerine kurulu olduğu bir dönem olmalı. Çünkü sömestrde ya tamamen dinlensin ya tamamen ders çalışsın ikilemiyle geçen çocuklar, ekranı çok uzun süre kullanmaya, uykusuz geçirilen saatlere ve çok boş zaman algısına alıştıktan sonra gerçek bir bol tatil yaptıktan sonra artık okula büyük bir yorgunlukla dönüyorlar. Oysa bizim istediğimiz ruhsal bir dinlenme ile dönüyor olmaları. Bu yüzden ikinci döneme hazırlık diye baktığımız aşama aslında bağ kurma aşaması olmalı. Sevgili aileler, sömestrde sizin de işlerinizin el verdiği kadarıyla çocuklarınızla vakit geçirmeye, beraber oyun oynamaya ve birlikte kahvaltı hazırlamaya, birlikte güzel planlar yapmaya odaklanmak burada çok önemli" dedi.

"İKİNCİ DÖNEME HAZIRLAYAN ŞEY İLETİŞİMDİR"

Hamurcu, çocukları ikinci döneme hazırlayan etkenin iletişim olduğunu söyleyerek, "Burada önemli olan ders değil denge. Yani günlük 1 saat tekrarlar yapılması aslında yeterli bir süre. Tüm gün boyunca ders çalışmaktansa ailelerle yapılan sohbetler çocuklar için çok daha etkili ve çok daha verimli olacaktır. İkinci döneme hazırlayan şey aslında iletişimdir. O yüzden istiyoruz ki sizin çocuklarınızla beraber kendi vaktinizin de yettiği kadarıyla etkin iletişimi kurmak ve etkili zaman geçirmek, burada bizim için sömestrin en verimli kısmı olacaktır. Sömestr tatili çocuğun notlarını denediği, notlarını dinlendirdiği değil, ruhunu dinlendirdiği zaman gerçekten bir tatil olacaktır" ifadelerini kullandı.

