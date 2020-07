15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurtuluş Savaşı'nda da milletin aynı mesajı verdiğini anımsatan Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Bugün de milli birlik ve beraberlik içinde aynı mesajı vermeye devam ediyoruz. Hainlere karşı bu millet her zaman birlikte. Hain FETÖ ve onun geri plandaki ağababaları, dış mihraklar ve diğer iç uzantılarıyla bu memleketi yıkmaya, memleketin kaynaklarına el koymaya çalıştılar. Ama hesap edemedikleri bir şey vardı, o da bu milletin feraseti. Biz birlik ve beraberlik içinde olursak her zaman her türlü zorluğu aşarız. Ayasofya Camisi'ni aslına döndürdük ama dış mihrakların nasıl hareket ettiğini gördük."

Etkinlikler kapsamında ardından Muş Alparslan Üniversitesi 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 15 Temmuz fotoğraf sergisi ve "Türkiye'de Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz" paneli düzenlendi.

Programlara Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, kurum amirleri, polis, asker ve akademisyenler katıldı.