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15 Temmuz şehidinin annesi, kızının hasretini adını taşıyan torunlarıyla gideriyor

14.07.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'nün darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'nda şehit olan komiser yardımcısı Gülşah Güler'in ismini, hiç göremediği 2 yeğeni yaşatıyor - Şehit annesi Emine Güler: - "Şimdi torunum Gülşah da halasının izinden yürümek, onun gibi komiser olmak istiyor"

HÜSEYİN YILDIZ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen komiser yardımcısı Gülşah Güler'in annesi, evlat acısını kızının adını taşıyan 2 torunuyla ilgilenerek hafifletmeye çalışıyor.

Darbecilerin Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yaptığı bombalı saldırıda henüz 24 yaşındayken şehit olan Gülşah Güler'in, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ailesinin acısı dinmiyor.

Kızının hatırasını, eşyaları ve fotoğraflarıyla süslediği odasında yaşatmaya çalışan anne Emine Güler, evlat özlemini de kızının adını taşıyan, şehidin ağabeyi Reşit Güler'in 6 ve kız kardeşi Büşra Güler'in 1 yaşındaki çocuklarıyla ilgilenerek gidermeye çalışıyor.

Anne Güler, AA muhabirine, uzun yıllara rağmen kızına özleminin bitmediğini belirterek, sürekli onu düşündüğünü söyledi.

Torunlarıyla ilgilenmenin kendisine iyi geldiğini aktaran Güler, "Torunlarım bana çok iyi geliyor. Elhamdülillah Rabbim bana iki Gülşah verdi. Gülşah'ımın kokusu torunlarımda var. Onları kokluyor, seviyorum. Benim için kızımdan ayrı kalmak çok zor. Her zaman onunla konuşuyorum. Kızımı birden kaybetmek çok zor." dedi.

Güler, 15 Temmuz gecesinde çok kötü şeyler yaşadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Allah kimseye yaşatmasın, yapanların da yanına koymasın. Rabbim ülkemize de bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın. O gece adeta mahşeri yaşadık. Gülşah'ımı benden kopardılar, ciğerimi yaktılar. Rabbim onların da ciğerlerini yaksın. Kızım, 'Her şey vatan, can, canan için. Göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için.' sözünü söylerdi. Kızım, çok milliyetçi, ülkesini seven, devletine bağlı biriydi. Bu toprak için canını verdi. Çok iyi işler yapacaklardı, bırakmadılar çocukları."

- Yeğeni, şehit halası gibi komiser olmak istiyor

Kızının, şu an 6 yaşında olan yeğeni için biberon aldığını ancak onun doğumunu göremediğini anlatan Emine Güler, "Kızım şehit olduğunda yeğeni annesinin karnındaydı. Yeğeninin biberonunu dahi kendisi almıştı. Şimdi torunum Gülşah da halasının izinden yürümek, onun gibi komiser olmak istiyor." diye konuştu.

Yeğen Gülşah Güler de halasını hiç göremese de onu sevdiğini dile getirerek, "Halamı hep rüyalarımda görüyorum. Her gece bana sarılıp öpüyor. Ben de onun gibi komiser ve ressam olmak istiyorum. İyi ki Gülşah halam var." diye konuştu.

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Hatay Gölbaşı 15 temmuz darbe girişimi

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