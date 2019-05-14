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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde “makas” terörü kamerada

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 14.05.2019 10:29 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde motosikletli bir maganda, araçların arasında defalarca “makas” atarak adeta terör estirdi. Trafiği tehlikeye düşüren maganda, o anları kask kamerasıyla kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde dün gece saatlerinde seyreden motosikletli bir anda hızlanmaya başladı. Süratini artıran sürücü ardından köprünün üzerinde seyreden araçların arasında makas atmaya başladı. Hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca hiçe sayan sürücü trafiği tehlikeye düşürdü.

MAKAS TERÖRÜ KAMERADA

Şov uğruna akrobatik hareketler yapmayı da ihmal etmeyen maganda, tek tekerlek üstünde de gitmeyi denedi ancak başaramadı. Köprüde adeta terör estiren motosikletli maganda, o anları kask kamerası ile kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafik

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
iti n eceli dolmuş milletin başına bela olacak
bu aracı yakalamak çok kolay orda bir sürü aracın kamerası var onlara istinaden o saatte geççen kişi dakkada bulunur ,ve bu kişiye ceza yazılabilir. kendisi köprüden aşşa uçsa zerre üzülmem ama başkasının orda canını malını zarara uğratsa işte buna yazık olur
Güzel kardeşim bende bir motosiklet kullanıcısıyım. Sadece sezonda kullanıyorum ve zevk yapmak, stres atmak amaçlı ama bilinçli biniyorum.Trafik sıkıştığında iki araç arasından geçerken bile bazen araba sürücüleri hakkımda ne düşünüyorlar diye merak ediyorum.o makas attığın araçlardan biri çıksa peşine takılsa,sıkıştırsa seni ?? Sonunu düşünmek bile istemiyorum. Gerçi senin gibi sürücüler yüzünden motosiklet kullanıcılarına gerekli değer gösterilmiyor ülkemizde..Sonra bas bas bağırıyoruz Motosikleti FARKET diye!!
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