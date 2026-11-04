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Uzayda sandık başına gittiler! Oy kabini sosyal medyada gündem oldu

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Gökçen Kökden

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinin ardından oy sayımı devam ederken NASA astronotlarının uzayda oy kullandığı görüntüler gündem oldu. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan 3 Amerikalı astronot, oylarını Dünya'ya dönmeden kullandı. Astronotlardan Anil Menon, uyku kabinini nasıl seçim kabinine dönüştürdüğünü sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla gösterdi.

NASA astronotları Anil Menon, Luke Delaney ve Jessica Watkins, ABD Kongre ara seçimleri için oylarını Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) kullandı. Dünya'dan yüzlerce kilometre uzakta görev yapan astronotlar, elektronik oy pusulalarını doldurarak oylarını güvenli bir şekilde seçim yetkililerine iletti.

Astronot Anil Menon, 3 Kasım'da X hesabından yaptığı paylaşımda, uzayda da oy kullanılabildiğini belirterek üç Amerikalı mürettebat üyesinin seçimlere katıldığını duyurdu.

UYKU KABİNİNİ SEÇİM KABİNİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

Menon'un paylaşımına eklediği 29 saniyelik video, astronotların uzayda nasıl oy kullandığını da gözler önüne serdi. Üzerinde "Oy kullandım" yazılı bir çıkartma bulunan Menon, videoda kendisine ait oy kullanma kabinini tanıttı. Ancak bu alan, Dünya'daki seçim merkezlerinde bulunan kabinlerden oldukça farklıydı. Menon'un oy kullanmak için tercih ettiği yer, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki kendi uyku bölmesiydi.

Astronot, odasında bulunan bilgisayar aracılığıyla elektronik oy pusulasını doldurduğunu ve oyunu Texas eyaletindeki Harris County seçim yetkililerine gönderdiğini anlattı.

OYLARINI DÜNYA'YA ELEKTRONİK OLARAK GÖNDERDİLER

Menon'un ardından mürettebat arkadaşları Luke Delaney ve Jessica Watkins de oylarını kullandı. Üç astronotun oyları, elektronik sistem üzerinden güvenli bir şekilde seçim yetkililerine ulaştırıldı. Oyların gönderildiği Harris County, NASA'nın Johnson Uzay Merkezi ve Görev Kontrol Merkezi'ne ev sahipliği yapmasıyla da biliniyor.

ASTRONOTLAR 1997'DEN BERİ UZAYDAN OY KULLANABİLİYOR

ABD'li astronotların uzay görevleri sırasında seçimlere katılması yeni bir uygulama değil. 1997 yılından bu yana uzayda görev yapan uygun seçmenler, özel prosedürler sayesinde oy kullanabiliyor. Elektronik oy pusulaları aracılığıyla gerçekleştirilen işlem, astronotların Dünya'ya dönmelerine gerek kalmadan demokratik haklarını kullanmalarına olanak tanıyor. NASA'nın üç astronotunun uzay istasyonundan oy kullanması ve Menon'un paylaştığı görüntüler, sosyal medyada da ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
seçim NASA abd
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