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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bariyerlere çarpan motosikletteki bir kişi öldü

23.11.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bariyerlere çarpan motosikletteki bir kişi hayatını kaybetti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bariyerlere çarpan motosikletteki bir kişi öldü

Alınan bilgiye göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yakasına seyreden 34 FRG 614 motosiklet bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki kişi yola savrulurken motosiklet yaklaşık 300 metre sürüklenerek bariyerlere çarpıp durdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için Avrupa yakasına istikametindeki iki şeridi trafiğe kapatarak trafiği kontrollü sağladı.

Sağlık ekipleri motosikletten yola savrulan Emre E. ve Davut T'ye müdahale etti.

Müdahalelere rağmen Emre E. kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Davut T. kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Emre E'nin cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle köprüde her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu.

Motosikletin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından köprüde trafik normale döndü.

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trafik kazası İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

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