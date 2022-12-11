"15 yaşındaki Aleyna Tilki yarı çıplak sarhoş masasına meze olunca..." Şoke eden yoruma sert tepki: 6 yaşında bir çocuğun tecavüzünü savunmanın...

İsmailağa tarikatına bağlı bir vakfın kurucusunun 6 yaşındaki kızını 27 yaşında bir adamla evlendirmesi sosyal medyada gündemde. Türkiye 6 yaşındaki kızın evlendirilip tecavüze maruz kaldığı iddialarıyla ilgili gelişmeleri takip ederken sosyal medyada bir kullanıcı şoke eden bir paylaşım yaptı.

Kullanıcı "15 yaşındaki Aleyna Tilki yarı çıplak sarhoş masasına meze olunca sanat. 18 yaşındaki hafız evlenip yuva kurunca hafız" yorumuyla şoke etti.

Aleyna Tilki bu yorumu görünce çok sinirlendi. Genç şarkıcı bu kişiyi ifşa ederek "15 yaşımdaki halime meze diyebilecek kadar vicdansız ve her sakallının masum olduğunu savunacak kadar eğitimsizsiniz… O yavrunun başına neler geldiği ortada. Konuyu nasıl başka bir çocukluk hikâyesiyle çarpıtmaya çalışırsınız? Hepiniz potansiyel suçlusunuz. Hepinize dava açacağım" dedi.

Tilki bir sonraki paylaşımında ise "6 yaşında bir çocuğun tecavüzünü savunmanın dinle, siyasetle, eğitimsizlikle bile direkt bir ilgisi olamaz! Bu sapıklık ve saf kötülüktür. Açıklaması yoktur… En ağır cezayı bunu savunanlar da almalı!" diyerek tepkisini ortaya koydu.

