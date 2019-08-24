15 yaşındaki kız otelde kayboldu!

Polisin kayıp şahıs olarak değerlendirdiği davaya ailesi aynı şekilde bakmıyor. 15 yaşındaki genç kız bazı zihinsel rahatsızlıkları sebebiyle özel bakıma ihtiyaç duyuyor. Bu sebepten dolayı Nora’nın asla tek başına dolaşmaya çıkmayacağını söylüyorlar ve genç kızın kaçırıldığını düşünüyorlar. Olayın gerçekleştiği Negeri Sembilen şehri Emniyet Müdür Yardımcısı Che Zakaria Bin Othman açıklama yaptı. Othman, "Ortada kanuna aykırı bir durum olduğuna dair ipucu bulamadık. Fakat araştırmaya devam ediyoruz" dedi.

15 yaşındaki İngiliz Nora Quoirin, ailesi ile birlikte uzun zamandır hayalini kurdukları tatile çıktı. Yaklaşık 20 yıldır Londra'da yaşayan İrlandalı-Fransız bir çiftin kızı olan Nora, Malezya'ya uçtu. 3 Ağustos Cumartesi günü Başkent Kuala Lumpur'un 60 kilometre güneyinde, Seremban yakınlarındaki bir doğa rezervindeki tesise geldi. Tesis, Malezya’daki Titiwangsa Dağları’nın eteklerinde ve Berembun Ormanı’nın yanında yer alıyordu.

160 KİŞİLİK BİR ARAMA GRUBU

160 kişilik bir arama grubu tesisin yakınındaki köylerde ve ormanda Nora’yı bulmaya çalışıyor. Neredeyse tüm ülkeyi alarma geçiren aramalarda helikopterler de kullanılıyor. Bölgeye çıkan tüm yollar polis tarafından kapatıldı, geçen araçlar tek tek durdurulup aranıyor. Bölgenin yerlisi olan Orang Asli kabilesinin liderliğindeki başka bir grup ormanın derinliklerinde ve yakınlardaki milli parkta arama yapıyor.

'NORA YARDIM İSTEMEYİ BİLMİYOR'

Nora’nın ailesi, Twitter’da '#findingnora' isimli bir etiket başlattı. Kızlarını gören ya da nerede olduğuna dair bilgisi olan insanlar buradan onlara ulaşabilecek. Nora’nın teyzesi, İrlanda ve Fransa’daki akrabalarının genç kızın kayboluşundan dolayı perişan halde olduklarını söylüyor:

"Nora’nın öğrenme ve gelişme engeli var, özel bakıma ihtiyaç duyuyor. Bu durum onu özellikle savunmasız hale getiriyor. Güvenliğinden çok endişeliyiz. Nora yardım istemeyi bilmiyor. Bu yüzden gönüllü olarak ailesini asla bırakmaz. Ortada bir suç olduğunu düşünüyoruz."