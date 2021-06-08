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15 yıldır eğitim gören Nez NLP terapisti oldu

08.06.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cihangir'de objektiflere takılan Nez, NLP (Nörolinguistik Programlama) terapisti olduğunu açıkladı. 15 yıldır eğitim gördüğünü belirten ünlü şarkıcı, "Müziği bırakmadım, ikisini bir arada götürmek istiyorum." dedi.

15 yıldır eğitim gören Nez NLP terapisti oldu

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 2000'li yılların başlarında, 'Sakın Ha!' ve 'Her Şey Boş' gibi şarkılarıyla müzik listelerini kasıp kavuran Nez, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden ünlü şarkıcı, NLP (Nörolinguistik Programlama) terapisti olduğunu açıkladı.

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"MÜZİĞİ BIRAKMADIM"

15 yıldır bu eğitimi gördüğünü ve sertifikasını Londra'dan aldığını söyleyen Nez, "Müziği bırakmadım, ikisini bir arada götürmek istiyorum" diye konuştu.

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"BEŞ SAATLİK KURSA GİTMEDİM!"

Nez, "Kişilerin amaçlarına ulaşmalarını için nörolojik programlarını keşfetmelerini ve bunu kullanmalarını sağlamayı amaçlayan bir psikolojik terapi anlayışı" olarak tanımlanan NLP terapisti olarak hizmet vermeye başladığını söyledi. Ünlü şarkıcı, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

NLP terapistiyim. Bu dönemde bunları yapmak insanlara şifa... Aslında müziği bırakmadık ama bırakmak durumunda kaldık, müzisyenler iki ya da üçüncü işlerini yapıyorlar. Bunun 15 yıldır eğitimini aldım, profesyonel olarak yapıyorum. Müziği asla bırakmak istemem ikisini bir arada götürmeyi tercih ederim.
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"SANATÇI DOSTLARIMA BEDAVA YAPIYORUM"

Ayrıca pandemi döneminde çalışamayan sanatçı dostlarına ücretsiz hizmet vereceğini belirten Nez, "Kedi-köpek fobisi, panik atak, sigarayı bırakmak isteyen, kilo vermek isteyen bir sürü insan... Sanatla ilgilenen sanatçı dostlarıma bedava yapıyorum, para talep etmiyorum. Arayanlar oldu, elimden geleni yapmaya çalışacağım. Doktor değil ama terapistim" diye konuştu.

"İNSANLARIN BEYNİNİ TEMİZLİYORUM"

Ünlü şarkıcı Nez, daha önce de "Ben artık farklı dallarda da eğitim alıyorum. Şu an mesela insanların beynini temizliyorum. Öyle şeyler... Onun dışında sahneleri özledim. Pandeminin bir an önce bitmesi dileğiyle..." ifadelerini kullanmıştı.

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