15 yıldır eğitim gören Nez NLP terapisti oldu

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 2000'li yılların başlarında, 'Sakın Ha!' ve 'Her Şey Boş' gibi şarkılarıyla müzik listelerini kasıp kavuran Nez, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden ünlü şarkıcı, NLP (Nörolinguistik Programlama) terapisti olduğunu açıkladı.
15 yıldır bu eğitimi gördüğünü ve sertifikasını Londra'dan aldığını söyleyen Nez, "Müziği bırakmadım, ikisini bir arada götürmek istiyorum" diye konuştu.
Nez, "Kişilerin amaçlarına ulaşmalarını için nörolojik programlarını keşfetmelerini ve bunu kullanmalarını sağlamayı amaçlayan bir psikolojik terapi anlayışı" olarak tanımlanan NLP terapisti olarak hizmet vermeye başladığını söyledi. Ünlü şarkıcı, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:
NLP terapistiyim. Bu dönemde bunları yapmak insanlara şifa... Aslında müziği bırakmadık ama bırakmak durumunda kaldık, müzisyenler iki ya da üçüncü işlerini yapıyorlar. Bunun 15 yıldır eğitimini aldım, profesyonel olarak yapıyorum. Müziği asla bırakmak istemem ikisini bir arada götürmeyi tercih ederim.
Ayrıca pandemi döneminde çalışamayan sanatçı dostlarına ücretsiz hizmet vereceğini belirten Nez, "Kedi-köpek fobisi, panik atak, sigarayı bırakmak isteyen, kilo vermek isteyen bir sürü insan... Sanatla ilgilenen sanatçı dostlarıma bedava yapıyorum, para talep etmiyorum. Arayanlar oldu, elimden geleni yapmaya çalışacağım. Doktor değil ama terapistim" diye konuştu.
Ünlü şarkıcı Nez, daha önce de "Ben artık farklı dallarda da eğitim alıyorum. Şu an mesela insanların beynini temizliyorum. Öyle şeyler... Onun dışında sahneleri özledim. Pandeminin bir an önce bitmesi dileğiyle..." ifadelerini kullanmıştı.
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