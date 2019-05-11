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158 kilo veren genç kız bacaklarıyla alay edenlere tarihi ayar verdi!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 11.05.2019 12:58 | Son Güncelleme

Bir kadın, 'iğrenç bacaklar' diyerek alay edip gülenlere, başkalarına ilham verecek bir cevap verdi ve zorba insanların hepsini susturdu.

Jacqueline Adan kilosu ile uzun süredir mücadele ediyordu, 220 kilogramdan fazla kilo aldı ve en sonunda bu kilolardan kurtulmaya karar verdi.

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Bununla birlikte, hızlı bir şekilde kilo vermek cildinizde çok büyük bir etkiye sahiptir - bu da cildinizin vücudunuzun yeni boyutuna küçülmediği ve bunun yerine gevşemediği anlamına gelir.

Bacaklarıyla dalga geçtiler! Hepsini susturdu

Fakat ne kadar kilo kaybederse cildi o kadar sarktı.

Fakat ne kadar kilo kaybederse cildi o kadar sarktı.
Bir süredir Jacqueline, özellikle bacağındaki fazla derisinden endişeleniyordu, ancak bu durumun, onu, yaşamını sürdürmekten alıkoymayacağına karar verdi.

Bazı mücadelelerle Jacqueline vücuduna güven duydu.

Bazı mücadelelerle Jacqueline vücuduna güven duydu.
Çok uzun zamandır ilk kez bir mayo giymeye cesaret edip güvenini bile geri kazanmıştı, ancak sahile gittiğinde zorba insanlarla karşılaştıktan sonra neredeyse mahvoldu.

Sosyal medyadan cevap verdi

Sosyal medyadan cevap verdi
İnsanlar onunla dalga geçtiğinde Instagram'da “Başkalarının ne dediği önemli değil. Bu iyi. Vücudunu sev." notunu düştüğü bir post paylaştı.

O azmetti ve başardı! Tam 158 kilo verdi ve bununla gurur duyuyor!

O azmetti ve başardı! Tam 158 kilo verdi ve bununla gurur duyuyor!
Önemli olan, ona nasıl tepki göstereceğinizdir. Kendin hakkında ne hissediyorsun. Kendini olduğun gibi sevmek zor. ” Diğerleri bundan hoşlanmayabilir. Bu iyi. Umarım kendini seversin. Vücudunu sev. Umarım seni sen yapmaya devam eder ve gülümsemeye devam edersin! ”

Jacqueline, hikayesinin başkalarına ilham vermesini umuyordu.

Jacqueline, hikayesinin başkalarına ilham vermesini umuyordu.
Ve umduğu gibi de oldu bu genç kadının hikayesi sosyal medyada paylaşım ve yorum yağmuruna tutuldu. Jacqueline için bir çok destek mesajı atan oldu.
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