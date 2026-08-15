Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

16 Ağustos'ta televizyonlarda yeni dönem! Frekanslar değişiyor, uydu kullananlar dikkat

Türkiye'de televizyon yayıncılığında önemli bir değişiklik için geri sayım başladı. Görev süresini tamamlayan Türksat 3A uydusunun emekliye ayrılmasıyla birlikte uydudaki yayınlar, daha yüksek kapasiteye sahip yeni nesil Türksat uydularına aktarılacak. Geçiş işlemi 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleştirilecek.

Gökçen Kökden

Uzun yıllardır televizyon ve haberleşme hizmetlerinde kullanılan Türksat 3A uydusunun görev süresini tamamlaması nedeniyle genel bir yayın değişikliğine gidiliyor. Uydu üzerinden televizyon izleyenlerin ise kullandıkları cihazın özelliğine göre kanal taraması yapması gerekebilecek.

Türksat 3A üzerinden gerçekleştirilen yayınlar, 16 Ağustos itibarıyla yüksek kapasiteli diğer uydulara taşınacak. Böylece Türkiye'deki uydu yayıncılığında yeni bir dönem başlayacak. Geçişin yayın kapasitesi ve kalitesi açısından da önemli avantajlar sağlaması bekleniyor.

16 AĞUSTOS'TA KANAL TARAMASI GEREKEBİLİR

16 Ağustos ta televizyonlarda yeni dönem! Frekanslar değişiyor, uydu kullananlar dikkat 1

Değişiklik nedeniyle uydu alıcısı kullanan bazı izleyicilerin yeni yayınları sorunsuz şekilde izleyebilmek için cihazlarında kanal taraması gerçekleştirmesi gerekiyor.
Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) bulunan cihazlarda durum farklı. Bu sistemi kullanan televizyon ve uydu alıcıları kanal değişikliklerini otomatik olarak gerçekleştirdiği için izleyicilerin ayrıca işlem yapmasına gerek olmayacak.

DAHA FAZLA 4K VE ULTRA HD YAYININ ÖNÜ AÇILACAK

D-Smart Genel Müdür Yardımcısı İsmail Yıldırım, değişikliğin Türkiye yayıncılık tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Yeni nesil ve daha yüksek kapasiteli uydulara geçilmesiyle birlikte yayın kesintılarının azaltılması, görüntü kalitesinin yükseltilmesi ve daha fazla 4K ile Ultra HD yayın yapılabilmesi hedefleniyor.

Değişikliğin yalnızca Türkiye'deki izleyicileri ilgilendiren teknik bir düzenleme olmadığı da belirtiliyor. Yeni uyduların, kapsama ve kapasite avantajları sayesinde Türk televizyon yayınlarının dünyanın daha fazla ülkesine ulaşabilmesinin önü açılacak.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de gökyüzü şöleni! Meteor yağmuru geceyi aydınlattıTürkiye'de gökyüzü şöleni! Meteor yağmuru geceyi aydınlattı
Toprağın altında 3 bin yıllık servet! Değeri 19 milyon TLToprağın altında 3 bin yıllık servet! Değeri 19 milyon TL

Anahtar Kelimeler:
TV TÜRKSAT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

Turmp: "Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim"

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: 3 milletvekili daha AK Parti'ye daha katıldı!

Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı: 3 milletvekili daha AK Parti'ye daha katıldı!

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Galatasaray'a Çorum FK'dan büyük sürpriz!

Sır gibi sakladı! Yeni sevgilisi ortaya çıktı

Sır gibi sakladı! Yeni sevgilisi ortaya çıktı

Bakanlık ifşa etti! Bu kırtasiye ürünü artık satılmayacak

Bakanlık ifşa etti! Bu kırtasiye ürünü artık satılmayacak

Alman otomobil markası Türkiye’ye geliyor

Alman otomobil markası Türkiye’ye geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.