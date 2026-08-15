16 Ağustos'ta televizyonlarda yeni dönem! Frekanslar değişiyor, uydu kullananlar dikkat

Uzun yıllardır televizyon ve haberleşme hizmetlerinde kullanılan Türksat 3A uydusunun görev süresini tamamlaması nedeniyle genel bir yayın değişikliğine gidiliyor. Uydu üzerinden televizyon izleyenlerin ise kullandıkları cihazın özelliğine göre kanal taraması yapması gerekebilecek.

Türksat 3A üzerinden gerçekleştirilen yayınlar, 16 Ağustos itibarıyla yüksek kapasiteli diğer uydulara taşınacak. Böylece Türkiye'deki uydu yayıncılığında yeni bir dönem başlayacak. Geçişin yayın kapasitesi ve kalitesi açısından da önemli avantajlar sağlaması bekleniyor.

16 AĞUSTOS'TA KANAL TARAMASI GEREKEBİLİR

Değişiklik nedeniyle uydu alıcısı kullanan bazı izleyicilerin yeni yayınları sorunsuz şekilde izleyebilmek için cihazlarında kanal taraması gerçekleştirmesi gerekiyor.

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) bulunan cihazlarda durum farklı. Bu sistemi kullanan televizyon ve uydu alıcıları kanal değişikliklerini otomatik olarak gerçekleştirdiği için izleyicilerin ayrıca işlem yapmasına gerek olmayacak.

DAHA FAZLA 4K VE ULTRA HD YAYININ ÖNÜ AÇILACAK

D-Smart Genel Müdür Yardımcısı İsmail Yıldırım, değişikliğin Türkiye yayıncılık tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Yeni nesil ve daha yüksek kapasiteli uydulara geçilmesiyle birlikte yayın kesintılarının azaltılması, görüntü kalitesinin yükseltilmesi ve daha fazla 4K ile Ultra HD yayın yapılabilmesi hedefleniyor.

Değişikliğin yalnızca Türkiye'deki izleyicileri ilgilendiren teknik bir düzenleme olmadığı da belirtiliyor. Yeni uyduların, kapsama ve kapasite avantajları sayesinde Türk televizyon yayınlarının dünyanın daha fazla ülkesine ulaşabilmesinin önü açılacak.