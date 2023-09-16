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16 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kod Adı: Angel, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

16.09.2023 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Eylül reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kod Adı: Angel, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 16 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kod Adı: Angel, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 16 Eylül Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kod Adı: Angel, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 16 Eylül Cumartesi gününün reyting sonuçları...

16 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Eylül Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (9 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

9 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

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TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
5 KARDESLERIM (OZET) ATV
6 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
7 KANAL D ANA HABER KANAL D
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 YA COK SEVERSEN KANAL D
10 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 KARDESLERIM ATV
5 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
7 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 YA COK SEVERSEN KANAL D
10 KARDESLERIM (OZET) ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 KARDESLERIM ATV
5 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
6 KARDESLERIM (OZET) ATV
7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
8 YA COK SEVERSEN KANAL D
9 KANAL D ANA HABER KANAL D
10 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

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