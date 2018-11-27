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16 yaşında olduğunu söyleyen Gourav Mukhi'nin 28 yaşında olduğu ortaya çıktı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 27.11.2018 21:57 | Son Güncelleme

Hindistan Süper Ligi'nde gol atan en genç futbolcu unvanını elde eden 16 yaşındaki Gourav Mukhi'nin aslında 28 yaşında olduğu ortaya çıktı. Gerçek yaşını 12 yaş küçük gösteren Mukhi'nin 6 ay men cezası aldığı açıklandı.

16 yaşında olduğunu söyleyen Gourav Mukhi'nin 28 yaşında olduğu ortaya çıktı

Hindistan'da Jamshedpur forması giyen Gourav Mukhi'nin yaşı tartışmalara neden oldu. Kendisini 16 yaşında olarak gösteren Mukhi ile ilgili gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonucu oyuncunun gerçek yaşının 28 olduğu anlaşıldı.

6 AY CEZA ALDI

Hindistan Futbol Federasyonu, yaşıyla ilgili yaptığı sahtekarlıktan dolayı oyuncuya 6 ay futboldan men cezası verdi.

Gourav Mukhi, takımının Bengaluru ile 2-2 berabere kaldığı maçta attığı golle Hindistan Ligi'de gol atan en genç oyuncu unvanını elde etmişti. Gerçek yaşı 28 olan Mukhi'nin bu unvanı da elinden alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Jamshedpur Gourav Mukhi

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