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17 Ağustos reyting sonuçları! Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, Kayhan, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

17.08.2023 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Ağustos reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, Kayhan, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 17 Ağustos reyting sonuçları! Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, Kayhan, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 17 Ağustos Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, Kayhan, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 17 Ağustos Perşembe gününün reyting sonuçları...

17 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Ağustos Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
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GEÇEN HAFTANIN (10 AĞUSTOS) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada TRT1’de yayınlanan “Kendi Düşen Ağlamaz”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Kendi Düşen Ağlamaz”, 3.sırada “Kanal D Ana Haber” yer aldı.

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