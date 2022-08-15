YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. 17 Ağustos'ta enkazdan çıkan depremzede, gönüllü itfaiyeci olarak yardıma koşuyor

17 Ağustos'ta enkazdan çıkan depremzede, gönüllü itfaiyeci olarak yardıma koşuyor

15.08.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Ağustos'ta enkazdan çıkan depremzede, gönüllü itfaiyeci olarak yardıma koşuyor

17 Ağustos'ta enkazdan çıkan depremzede, gönüllü itfaiyeci olarak yardıma koşuyor

KOCAELİ (AA) - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde enkazdan çıkan Selahattin Özgür, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin gönüllü itfaiyecisi olarak vatandaşlara yardım eli uzatıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başiskele ilçesinde ikamet eden Özgür, 27 yaşındayken 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde evini kaybetti. Kendisi de enkazdan çıkan Özgür, depremin ardından başka insanları da enkazdan çıkardı.

Depremi yaşayan Özgür, gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarıyla farklı illerde meydana gelen depremlerde görev aldı. Depremin üzerinden geçen 23 yılın ardından Özgür, Kocaeli'de gönüllü itfaiyeci olarak insanların yardımını koşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özgür, deprem gerçeğini 17 Ağustos'la öğrendiğini ifade ederek, depremde bulundukları apartmanın yıkıldığını kaydetti.

Bulundukları 4. katın sağlam kaldığını ancak zemin kata kadar indiğini dile getiren Özgür, şöyle konuştu:

"Yıkık binadan ailemle çıktık. Elektrikler kesildi. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. O anları yaşamasaydık daha iyiydi ama bir deprem gerçeğini yaşamıştık. Radyoları açtık. İzmit bitti diyorlardı. Yardım gelemeyebilir diye sağ kurtulanlar, enkaz altında kalanları aramaya başladık. Bizim için çok zor bir süreçti. Evlerinden çıkanlar arabalarıyla enkazlara doğru ışık yaktık. Elimize ne geçtiyse enkaza yöneldik. Çıkarabildiğimiz insanları enkazdan çıkardık. Depremden sonra neredeyse 10 gün enkazların başından ayrılmadan çalıştık. Bir hafta boyunca ailemi görmedim. Kendimize geldiğimizde büyük bir boşluğa düştük, hayatımdaki her şey değişmişti. Bir şey yapmam gerekiyordu. Gönüllü olarak çalışmalara katıldım."

Özgür, daha sonra UMKE'de görev aldığını aktararak, Bingöl, İran ve Pakistan'da yaşanan depremlerde kurtarma çalışmalarına katıldığını bildirdi.

Kandıra'da gönüllü olarak cankurtaranlık yaparken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın gönüllü itfaiyeciliğiyle tanıştığını belirten Özgür, "2005 yılından bu yana gönüllü itfaiyeciyim. 17 yıldır gönüllü itfaiyecilik yapıyorum. Çocuklarım da bana özeniyorlar. Onlar da gönüllü olarak hizmet verecek. 17 Ağustos benim için acı bir milattır. Deprem nedir bilmiyorduk, şimdi depreme hazır bir bireyim. Kocaeli itfaiyesinin gönüllü ordusunun bir parçasıyım. Ölene kadarda bu işi yapacağım." ifadelerini kullandı.

17 Ağustos'ta enkazdan çıkan depremzede, gönüllü itfaiyeci olarak yardıma koşuyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandıKocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulunduÇatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu
5. İslami Dayanışma Oyunları5. İslami Dayanışma Oyunları
Anahtar Kelimeler:
deprem Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:27
Sabah
06:03
Öğle
13:10
İkindi
16:59
Akşam
20:07
Yatsı
21:37
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Yolun kenarına sürükleyerek tecavüz etti

Yolun kenarına sürükleyerek tecavüz etti

Bikinili paylaşımı olay oldu! Yorumlar peşi sıra geldi

Bikinili paylaşımı olay oldu! Yorumlar peşi sıra geldi

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.