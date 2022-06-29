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17 asal mı? 17 sayısı asal mıdır?

28.06.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir sayının asal olup olmadığını bilmek, zamanla yarışılan sınavlarda vakit kazandırır. Asal sayılar ile ilgili en çok sorulan sorulardan birisi olan 17 sayısı asal mıdır? 17 sayısının asal olup olmadığını anlamak için hangi kurallara bakmamız gerekir?

17 asal mı? 17 sayısı asal mıdır?

Asal sayılar kendisine ve 1 rakamına bölünebilen sayılardır. Bu özelliğinin yanı sıra pozitif tam sayı olma özelliği taşımak durumundadır. Bunun nedeni ise negatif tam sayıların -1’e de bölünüyor olmasıdır.

67 asal mı? 67 sayısı asal mıdır?67 asal mı? 67 sayısı asal mıdır?

17 Asal mı?

17 sayısı asal mı diye kontrol ederken ilk olarak pozitif bir tam sayı mı, kontrol etmeliyiz. Ardından çarpanlarına bakarak sadece kendisi ve 1 rakamına mı, bölünüyor yani, 2 tane mi, çarpanı var bakmalıyız. Bunların hepsi kontrol edildiğinde 17 sayısının, pozitif bir tam sayı olduğunu ve sadece 2 tane çarpanı olduğunu görüyoruz. Bu çarpanlar 1 rakamı ve 17 sayısıdır.

Bunun dışında 1 ila 99 arasındaki çift basamaklı asal sayıları şu şekilde sıralayabiliriz; 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Bu sayılar da aynı 17 sayısı gibi pozitif birer tam sayıdır ve sadece 2 çarpanı bulunur. Bu çarpanlar ise sadece kendileri ve 1 rakamıdır.

29 asal mı? 29 sayısı asal mıdır?29 asal mı? 29 sayısı asal mıdır?


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