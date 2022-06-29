17 asal mı? 17 sayısı asal mıdır?

Asal sayılar kendisine ve 1 rakamına bölünebilen sayılardır. Bu özelliğinin yanı sıra pozitif tam sayı olma özelliği taşımak durumundadır. Bunun nedeni ise negatif tam sayıların -1’e de bölünüyor olmasıdır.

17 Asal mı?

17 sayısı asal mı diye kontrol ederken ilk olarak pozitif bir tam sayı mı, kontrol etmeliyiz. Ardından çarpanlarına bakarak sadece kendisi ve 1 rakamına mı, bölünüyor yani, 2 tane mi, çarpanı var bakmalıyız. Bunların hepsi kontrol edildiğinde 17 sayısının, pozitif bir tam sayı olduğunu ve sadece 2 tane çarpanı olduğunu görüyoruz. Bu çarpanlar 1 rakamı ve 17 sayısıdır.

Bunun dışında 1 ila 99 arasındaki çift basamaklı asal sayıları şu şekilde sıralayabiliriz; 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Bu sayılar da aynı 17 sayısı gibi pozitif birer tam sayıdır ve sadece 2 çarpanı bulunur. Bu çarpanlar ise sadece kendileri ve 1 rakamıdır.



