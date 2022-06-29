29 asal mı? 29 sayısı asal mıdır?

Pozitif tam sayı olan ve sadece kendisi ile 1 rakamına bölünen sayı ve rakamlara asal sayı denir. Asal sayıların 1 ve kendisi dışında hiçbir sayıya bölünmemesi gerekir. Yani sadece iki çarpanı bulunmalıdır. Asal sayı nedir, 29 asal mı, 1 ila 30 arasındaki asal sayılar nelerdir?

29 Asal mı?

Bir sayının asal olup olmadığını kontrol etmek için ilk aranan nitelik pozitif tam sayı olmasıdır. Bunun ardından sadece iki çarpanı olması gerekir. Bu iki çarpan ise sadece kendisi ve 1 rakamı olmalıdır. 29 sayısına baktığımızda pozitif bir tam sayıdır. Bunun kontrolünün ardından çarpanlarına bakmamız gerek. 29 sayısının iki tane çarpanı bulunur. Bu çarpanlar 1 rakamı ve sayının kendisi olan 29’dur.

1 ila 30 Arasındaki Asal Sayılar Nelerdir?

1 ila 30 arasındaki asal sayılar sıralandığında 2 ile 3, 5 ile 7, 11, 13 ve 17 ile 19, 23 ve 29 sayılabilir. Bu sayılar pozitif tam sayılardır. Aynı zamanda da sadece iki tane çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlar 1 rakamı ve kendileridir.



