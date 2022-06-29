67 asal mı? 67 sayısı asal mıdır?

Asal sayıların sadece pozitif tam sayılardan oluşmasının nedeni, negatif tam sayıların -1 sayısına da bölünmesidir. Asal sayı için 2 çarpan olması şarttır, bu yüzden negatif tam sayılar asal sayı olamaz. Asal sayılarda 67 asal mı, sorusunun yanıtı kafa karıştırır. 67 asal mı, 1 ila 1000 arasındaki asal sayılar nelerdir, kaç tanedir?

67 Asal Mı?

67 sayısının asal olup olmadığını kontrol ederken aranan ilk nitelik, pozitif tam sayı olmasıdır. Bu niteliği karşılamasının ardından çarpımlarını kontrol etmeliyiz. Çarpanı 2 tane olan 67 sayısı asal bir sayıdır. Yani sadece 1 rakamına ve 67 sayısına bölünebilir.

1 ila 1000 Arasındaki Asal Sayılar Nelerdir?

1 rakamı ile 1000 arasında toplam 168 tane asal sayı bulunur. Bu sayıları şöyle sıralayabiliriz;

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997.



