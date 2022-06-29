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67 asal mı? 67 sayısı asal mıdır?

28.06.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir sayının asal olup olmadığını kontrol ederken iki kriter önemlidir. Bu kriterlerden birisi, sayının pozitif tam sayı olmasıdır. Diğer kriter ise kendisi ve 1 rakamına bölünmesidir. Yani sadece iki çarpanı bulunmalıdır. İki basamaklı sayılar arasında bulunan 67 sayısı asal mıdır? 67 sayısının asal olup olmadığını nasıl anlarız?

67 asal mı? 67 sayısı asal mıdır?

Asal sayıların sadece pozitif tam sayılardan oluşmasının nedeni, negatif tam sayıların -1 sayısına da bölünmesidir. Asal sayı için 2 çarpan olması şarttır, bu yüzden negatif tam sayılar asal sayı olamaz. Asal sayılarda 67 asal mı, sorusunun yanıtı kafa karıştırır. 67 asal mı, 1 ila 1000 arasındaki asal sayılar nelerdir, kaç tanedir?

67 Asal Mı?

67 sayısının asal olup olmadığını kontrol ederken aranan ilk nitelik, pozitif tam sayı olmasıdır. Bu niteliği karşılamasının ardından çarpımlarını kontrol etmeliyiz. Çarpanı 2 tane olan 67 sayısı asal bir sayıdır. Yani sadece 1 rakamına ve 67 sayısına bölünebilir.

37 asal mı? 37 sayısı asal mıdır?37 asal mı? 37 sayısı asal mıdır?

1 ila 1000 Arasındaki Asal Sayılar Nelerdir?

1 rakamı ile 1000 arasında toplam 168 tane asal sayı bulunur. Bu sayıları şöyle sıralayabiliriz;

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997.

17 asal mı? 17 sayısı asal mıdır?17 asal mı? 17 sayısı asal mıdır?


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