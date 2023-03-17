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17 Mart Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları reyting sonuçlarında kim birinci çıktı?

17.03.2023 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları araştırılıyor. 17 Mart Cuma günü ekranlarda Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları gibi birbirinden iddialı yapımlar yer aldı. Bunlarda hangisinin reytinglerde birinci olduğu merak konusu oldu. Peki 17 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti mi Yalı Çapkını mı yoksa Ateş Kuşları mı birinci oldu? İşte detaylar...

17 Mart Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları reyting sonuçlarında kim birinci çıktı?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından internette araştırılıyor. 17 Mart Cuma gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film netleşecek. 17 Mart reyting sonuçları için geri sayım devam ediyor. Kızılcık Şerbeti mi Yalı Çapkını mı yoksa Ateş Kuşları mı birinci oldu? İşte 17 Mart Cuma gününün reyting sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

17 MART REYTİNG SONUÇLARI

17 Mart reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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10 MART REYTİNG SONUÇLARI

Total'de birinci sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Kızılcık Şerbeti, üçüncü sırada Ateş Kuşları yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Kızılcık Şerbeti, ikinci sırada Yalı Çapkını, üçüncü sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber yer aldı.

ABC ilk 10 program listesinde ise birinci sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Kızılcık Şerbeti, üçüncü sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber yer aldı.

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TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 YALI CAPKINI STAR TV
2 KIZILCIK SERBETI SHOW TV
3 ATES KUSLARI ATV
4 ATV ANA HABER ATV
5 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV
6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
7 ESRA EROL'DA ATV
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
9 ATES KUSLARI (OZET) ATV
10 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 KIZILCIK SERBETI SHOW TV
2 YALI CAPKINI STAR TV
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV
5 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV
6 ATV ANA HABER ATV
7 ATES KUSLARI ATV
8 ESRA EROL'DA ATV
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
10 ATES KUSLARI (OZET) ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 YALI CAPKINI STAR TV
2 KIZILCIK SERBETI SHOW TV
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 ATES KUSLARI ATV
5 ATV ANA HABER ATV
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7 YALI CAPKINI (OZET) STAR TV
8 ESRA EROL'DA ATV
9 KIZILCIK SERBETI (OZET) SHOW TV
10 ATES KUSLARI (OZET) ATV

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